ATACMS устранит преимущество россиян: военный эксперт объяснил важность дальнобойных ракет для ВСУ

Александр Коваленко назвал основные цели для ATACMS на ближайшее время

Результативный удар ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Бердянска может стать самым важным способом изменить ситуацию на поле боя. Теперь специализацией дальнобойных американских ракет может стать удары по вражеской авиации на земле.

Такое мнение высказал украинский военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в статье для азербайджанского издания Minval.az. По его мнению, этому способствует то, что удар был нанесен ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, оснащенной суббоеприпасами – в зависимости от модификации их может быть 300 или 950.

Именно суббоеприпасы лучше всего подходят для подобных ударов по авиатехнике противника, так как в отличие от ракет с осколочно-фугасной (ОФ) боевой частью, они охватывают большие площади и уязвимая к малейшим повреждениям техника, например, авиация их излюбленная цель.

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"Таким образом, нанесение ударов по таким объектам позволит отчасти решить проблему с применением тактической авиации в Украине, вынуждая россиян отводить её дальше от ЛБС, и более того, возможно, даже решить вопрос с регулярным применением ударных вертолётов", — говорит о приоритетных целях для ATACMS Александр Коваленко.

Как подчеркивает эксперт, один такой удар не убедит российское командование отвести тактическую авиацию в оккупированный Крым, который уже не является тылом, или на материковую часть рф. Но все же ограничит применение российской авиации с учётом полной боевой и топливной загрузки каждого средства.

"Появление ATACMS в Украине зажало россиян в ещё более узкие, ограниченные рамки. И если ранее авиация была у россиян основным элементом давления на наступательные возможности Сил обороны Украины, то теперь у этого элемента снижаются возможности. В некотором смысле вопрос F-16 в небе Украины стали решать ATACMS", — говорит о главной роли дальнобойных ракет в противостоянии оккупантам Александр Коваленко.

Напомним, что военный эксперт Иван Матвеев назвал три основных преимущества, которые дадут ВСУ американские ATACMS.