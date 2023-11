Ждем усиления ПВО: какие еще зенитно-ракетные комплексы получит Украина

Будущие расчеты установок уже отправились на учебу

Украинская система ПВО превращается во все более мощное эшелонированное прикрытие, используя различную технику: от еще советских переносных зенитных ракет и до самых современных ЗРК Patriot от западных союзников. Судя по всему, Испания готовится передать дополнительные ЗРК для нужд Украины, обучая наших военнослужащих.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Испании, уточняя, что речь идет о нескольких десятках украинских бойцов, обучающихся работе с ЗРК MIM-23 HAWK (Homing All the Way Killer). Обучение проводится на базе 74-го зенитно-артиллерийского полка вооруженных сил Испании. Данный учебный модуль станет дополнительным к уже организованным ранее.

Именно Испания в декабре 2022 года передала Украине первые "Хоуки".

Данный комплекс включает пусковые установки, РЛС, командные посты, центр обработки информации и другие составляющие. Хотя он принят на вооружение более 60 лет назад – в 1959-м, с тех пор не раз модернизировался и его возможности сегодня довольно широки.

Так, самая современная на сегодня версия "Хоука", по разным данным, может сбивать вражеские ракеты и самолеты со скоростью полета 1600 км/ч, на высотах от 30 метров до 18 км, а максимальная дальность полета до цели — 40-45 км. И если первые РЛС комплекса HAWK могли "подсвечивать" для ракет всего две цели, теперь они могут вести до 12, при этом вероятность поражения самолета или ракеты одним снарядом выросла с 50% до 80%.

Накануне стало известно о получении Украиной новых ЗРК NASAMS, которые способны сбивать вражеские самолеты и все типы ракет, кроме гиперзвуковых.