Подобное против подобного: в США показали беспилотник, который может перехватывать беспилотники

Roadrunner уничтожает цель по принципу камикадзе – осколочно-фугасной боевой частью

В США компания Anduril представила зенитный дрон-перехватчик Roadrunner, разрабатывавшийся два года. Компания называет его "дешевым средством противовоздушной обороны", которое должно перехватывать вражеские беспилотники.

Об этом пишет издание Defence Express. Как отмечается в материале, Roadrunner – дальнейшее развитие идеи компании Raytheon с ее дроном Coyote.

Главный вопрос при разработке БПЛА-перехватчика – как сделать его дешевым. Разработчики Roadrunner решили сделать свой БПЛА многоразовым. Версия Roadrunner для нужд ПВО имеет индекс "М" и может использоваться многократно. Но только в случае промаха.

Дело в том, что Roadrunner уничтожает цель по принципу камикадзе – осколочно-фугасную боевую часть. Но у него есть реактивный двигатель, который разгоняет его до дозвуковой скорости, так что в случае промаха по цели БПЛА просто сядет на землю, его можно будет заправить и использовать повторно.

Roadrunner, уверяют разработчики, легко можно интегрировать в общую систему ПВО благодаря использованию цифровых технологий.

"Инновации Roadrunner-M включают более быстрое время запуска и взлета, втрое большую боеголовку, в десять раз большую эффективную дальность полета в одну сторону и втрое большую маневренность по сравнению с аналогичными предложениями на рынке… Roadrunner готов к использованию уже сегодня, и мы с нетерпением усовершенствовать эту технологию для вооруженных сил по всему миру" – заверили Anduril.

При этом издание отмечает, что по словам основателя Anduril Палмера Лаки один Roadrunner будет стоить несколько сотен тысяч долларов. А это значит, что при дешевизне тех же "шахедов" Roadrunner фактически непригоден для перехвата БПЛА слишком дорого.

"Таким образом, пока действительно интересная идея разбивается о банальную бухгалтерию и речь должна идти о диапазоне не в сотнях, а в десятках, или просто тысячах долларов за такое средство", – отмечается в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фонд Сергея Притулы, блоггеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков собрали за октябрь деньги на 101 беспилотник "Морок". Отчитываясь, что дроны передают соответствующим структурам, Притула отметил, что видео от "птичек" нужно ждать зимой.