Подібне проти подібного: в США показали безпілотник, який може перехоплювати безпілотники

Roadrunner знищує ціль за принципом камікадзе – осколково-фугасною бойовою частиною

В США компанія Anduril презентувала зенітний дрон-перехоплювач Roadrunner, який розроблявся два роки. Компанія називає його "дешевим засобом протиповітряної оборони", який повинен перехоплювати ворожі безпілотники.

Про це пише видання Defence Express. Як зазначається у матеріали, Roadrunner – подальший розвиток ідеї компанії Raytheon з її дроном Coyote.

Головне питання під час розробки БПЛА-перехоплювача – як зробити його дешевим. Розробники Roadrunner вирішили зробити свій БПЛА багаторазовим. Версія Roadrunner для потреб ППО має індекс "М" та може використовуватися багаторазово. Але тільки у випадку промаху.

Річ у тім, що Roadrunner знищує ціль за принципом камікадзе – осколково-фугасною бойовою частиною. Але він має реактивний двигун, який розганяє його до дозвукової швидкості, тож у випадку промаху по цілі БПЛА просто сяде на землю, його можна буде заправити та використати повторно.

Roadrunner, запевняють розробники, легко можна інтегрувати у загальну систему ППО завдяки використанню цифрових технологій.

"Інновації Roadrunner-M включають швидший час запуску та зльоту, втричі більшу боєголовку, вдесятеро більшу ефективну дальність польоту в один бік і втричі більшу маневреність порівняно з аналогічними пропозиціями на ринку… Roadrunner готовий до використання вже сьогодні, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість постійно вдосконалювати цю технологію для збройних сил по всьому світу" – запевнили Anduril.

При цьому видання окремо зазначає, що за словами засновника Anduril Палмера Лакі один Roadrunner буде коштувати кілька сотень тисяч доларів. А це означає, що при дешевизні тих же "шахедів" Roadrunner фактично непридатний для перехоплення БПЛА – занадто дорого.

"Таким чином поки дійсно цікава ідея розбивається об банальну бухгалтерію і мова повинна йти про діапазон не у сотнях, а у десятках, чи просто тисячах доларів за такий засіб", – відзначається у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фонд Сергія Притули, блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков зібрали за жовтень гроші на 101 безпілотник "Морок". Звітуючи, що дрони передають відповідним структурам, Притула зазначив, що відео від "пташок" потрібно чекати взимку.