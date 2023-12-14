До 50 км/час: представлен первый электрический сноуборд

Зимний вариант для фанатов электросамокатов

Электронных развлечений и разнообразного транспорта становится все больше. Среди зимних видов — электросноуборды, которые раньше пытались выпускать разные компании. Одна из таких Cyrusher представила технологию Ripple, которая снаружи почти не отличается от классического сноуборда и может ездить по настоящему снегу. Предыдущие версии электрических сноубордов выглядели измененными в сравнении с классическим вариантом доски.

Об этом пишет New Atlas. Электросноуборд Ripple может нестись со скоростью около 50 км/час. Выглядит как стандартный сноуборд. Доска длиной 156 см сделана из стекловолокна, карбона и композита вокруг деревянного сердечника. На Ripple установлено 3000 Вт-ный двигатель. Он установлен в задней доске и вращает колесо с мощным протектором. Для амортизации имеется отдельная подвеска.

Систему можно настроить для подъема или опускания колеса. Батарею можно носить с собой в рюкзаке. Максимальный ориентировочный запас хода от 15 до 20 км. Водитель управляет доской с помощью ручного газа. Несмотря на относительно небольшие размеры, Ripple выдерживает райдеров весом до 113 кг с рекомендуемым ростом от 1,6 до 1,9 м.

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