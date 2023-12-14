До 50 км/годину: представлений перший електричний сноуборд

Зимовий варіант для фанатів електросамокатів

Електронних розваг та різноманітного транспорту стає дедалі більше. Серед зимових видів — електросноуборди, які раніше намагалися випускати різні компанії. Одна з таких Cyrusher презентувала технологію Ripple, яка ззовні майже не відрізняється від класичного сноуборда та може їздити по справжньому снігу. Попередні версії електричних сноубордів мали змінений вигляд у порівнянні з класичним варіантом дошки.

Про це пише NewAtlas. Електросноуборд Ripple може мчати зі швидкість близько 50 км/годину. Виглядає, як стандартний сноуборд. Дошка довжиною 156 см зроблена зі скловолокна, карбону та композиту навколо дерев’яного сердечника. На Ripple встановлено 3000 Вт-ний двигун. Він встановлений в задній частині дошки і обертає колесо з потужним протектором. Задля амортизації є окрема підвіска.

Систему можна налаштувати для підйому або опускання колеса. Батарею можна носити з собою в рюкзаку. Максимальний орієнтовний запас ходу від 15 до 20 км. Водій керує дошкою за допомогою ручного газу. Попри відносно невеликі розміри, Ripple витримує райдерів вагою до 113 кг із рекомендованим зростом від 1,6 до 1,9 м.

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