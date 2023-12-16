Цукерберг что-то знает? Владелец Facebook строит для себя супербункер

Супербункер Цукерберга стоит, как половина самой резиденции на Гавайях

Марк Цукерберг, владелец корпорации Meta, в которую входят популярные соцсети Facebook и Instagram, строит для себя большой подземный супербункер, который является частью его секретной резиденции на острове Кауаи на Гавайях. Стоимость бункера составляет более 100 миллионов долларов США – при том, что вся резиденция стоит более 270 миллионов.

Об этом пишет американское издание WIRED, получившее проектную документацию комплекса Цукерберга. Журналисты отмечают, что вокруг резиденции Цукерберга создана атмосфера тотальной секретности, которая иногда переходит в паранойю, что уже приводило к инцидентам.

Так, один из охранников скончался от сердечного приступа, поскольку секретность не позволила вовремя вызвать скорую. Другого уволили из-за фото в мессенджере, которое он переслал знакомому. Весь персонал, пишет издание, связан соглашениями о неразглашении, более того, даже строительные бригады не имеют права контактировать друг с другом, поскольку каждая занимается только своим проектом.

Комплекс займет более 5,6 млн. квадратных метров, там будут два имения с 30 спальнями и ваннами, офисами, конференц-залами и лифтами. Также у резиденции будет собственный резервуар на 28 тысяч литров воды с насосной системой, подземные тоннели и огромный бункер "на всякий случай".

И это еще не все: в пределах резиденции Цукерберга разместят ряд построек разного назначения – среди них тренажерный зал, бассейны, сауну и теннисный корт. Планируется также сделать домики на деревьях, добраться до которых можно будет по веревочным мостам.

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