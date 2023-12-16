Цукерберг щось знає? Власник Facebook будує для себе супербункер

Супербункер Цукерберга стоїть як половина самої резиденції на Гаваях

Марк Цукерберг, власник корпорації Meta, до якої належать популярні соцмережі Facebook та Instagram, будує для себе великий підземний супербункер, який є частиною його секретної резиденції на острові Кауаї на Гаваях. Вартість бункера складає понад 100 мільйонів доларів США – при тому, що уся резиденція коштує понад 270 млн.

Про це пише американське видання WIRED, яке отримало проєктну документацію комплексу Цукерберга. Журналісти зазначають, що навколо резиденції Цукерберга створено атмосферу тотальної секретності, яка часом переходить у параною, що вже призводило до інцидентів.

Так, один з охоронців помер від серцевого нападу, оскільки секретність не дозволила вчасно викликати швидку. Іншого звільнили через фото у месенджері, яке він переслав знайомому. Увесь персонал, пише видання, зв'язаний угодами про нерозголошення, щобільше, навіть будівельні бригади не мають права контактувати одна з одною, оскільки кожна займається лише своїм проєктом.

Комплекс займе понад 5,6 млн квадратних метрів, там будуть два маєтки із 30 спальнями та ваннами, офісами, конференц-залами та ліфтами. Також у резиденції буде власний резервуар на 28 тисяч літрів води з насосною системою, підземні тунелі та величезний бункер "про всяк випадок".

І це ще не все: в межах резиденції Цукерберга розмістять низку будівель різного призначення – серед них тренажерний зал, басейни, сауну та тенісний корт. Планується також зробити будиночки на деревах, дістатися до яких можна буде мотузковими мостами.

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