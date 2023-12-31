Видит все беспилотники русских: украинские специалисты создали дешевый детектор дронов для ВСУ

Производители прибора уже имеют кучу заказов на месяцы вперед

В Украине разработали свой дешевый и очень эффективный прибор для обнаружения российских дронов. Первую партию детекторов уже передали на фронт Вооруженным силам Украины на направления, где это больше всего нужно: Авдеевка, Бахмут, Купянск, Запорожье и Север.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал младший сержант Вооруженных сил Украины Юрий Басюк. По его словам, прибор получил название "Цукорок".

Предприятие, производящее детекторы, уже получило много заказов на несколько месяцев вперед. "Цукорок" умеет обнаруживать любые российские дроны: нет никакой разницы, что это – FPV-камикадзе, Zala, "Ланцет", "Орлан". Делает он это, ориентируясь на параметр, который россияне скрыть никогда не смогут – радиоизлучение БПЛА. Само устройство очень компактное – носится на ремне, или в кармане, может полтора суток работать в режиме ожидания. О приближении БПЛА предупреждает звуковым сигналом, а также показывает тип сигнала и его мощность.

Я считаю, что такой прибор нужен как на каждой позиции пехоты, так и с нашей артиллерией, минометами, САУ, HIMARS, расположении техники, КСП, взводных опорных пунктах. Важно понимать, когда тебя видят с воздуха, а когда нет. Орки тебя видят – орки тебя хотят убить. Не дай им это сделать", – отметил военный.

"Цукорок" уже получил ряд усовершенствований по отзывам с фронта. Корпус лучше защитили от влаги, добавили разъем Type-C, научили отслеживать FPV-дроны и квадрокоптеры Mavic. А еще стоит этот прибор очень дешево – всего 2,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о различных дронах, которые используются Украинскими силами обороны. Среди них технологии для водного разминирования, беспилотники-бомбардировщики, призванные уничтожить врага и другие.