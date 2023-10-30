На разминирование направят надводные дроны из Германии: что известно

Благодаря использованию гидролокатора дрон может находить в воде опасные предметы

Из-за нападения россии в Украине минами загрязнена не только наземная территория, но и множество водоемов. Чтобы их разминировать, нужно специальная техника. Германия передала Украине надводные беспилотные аппараты Sonobot 5, способные это сделать.

Как сообщает "Военный курьер", благодаря оснащению сонарами, дрон может обнаруживать объекты под водой. Принцип действия — после отправки импульсов расстояние от объекта определяются временем ушедшего на их возвращение. Эти дроны являются беспилотными наземными транспортными средствами без оружия, которые могут исследовать реки, пляжи и гавани или проверять объекты в воде и вокруг него. В Sonobot 5 кроме сонара есть камера.

Sonobot 5

Характеристики Sonobot 5

Количество посланных импульсов — 256,

Расстояние – до 200 метров,

Продолжительность работы — до 10 часов,

Управление – радиоуправление или заданный маршрут.

Sonobot 5 в воде

Sonobot 5 имеет подводную часть, значительную меньшую чем у лодки

Результаты сигналов сонара модны сразу превратить в карту — это и есть первоначальное назначение речного дрона — трехмерное картирование. Именно благодаря этому его можно использовать для разминирования – он находит необычные объекты на дне, помогая саперам спасателей. Также аппарат может помочь в прокладке маршрута для дронов-камикадзе. В настоящее время поставлены 15 Sonobot 5, ожидается поставка еще не менее 40.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для разминирования Украины требуются колоссальные усилия и суммы. Речь о минимум 37 млрд долларов и усилиях 10 тысяч саперов.