В Украине прошли испытания наземного дрона "Сирко": что о нем известно

UGV Sirko-S1 – украинский наземный четырехколесный дрон, фактически – роботизированная платформа

Проект "Армия дронов" показал очередной раунд испытания роботизированной платформы украинской разработки UGV Sirko-S1. Это наземный дрон, предназначенный для помощи военным, в первую очередь эвакуации и перевозке грузов.

Видео испытаний опубликовал проект. Дрон прошел ряд последовательных тестов, каждый из которых был сложнее предыдущего.

Сначала дрон заставили преодолевать грунтовый путь, изрезанный узкими колеями. Затем задачу усложнили еще – беспилотнику добавили полезную нагрузку, несколько тяжелых цилиндров.

"С ними беспилотник снова ездил по бездорожью, а также маневрировал: выполнял спуски и подъемы под углом", – сказано в сообщении.

UGV Sirko-S1 – украинский наземный четырехколесный дрон, фактически – роботизированная платформа. Он оснащен тепловизором, системой лазерных дальномеров для огибания помех и системой автономного определения и передвижения вслед за человеком. "Сирко" может передвигаться со скоростью 12 км/ч и удерживать связь с оператором на расстоянии до 5 километров.

Как ранее рассказывал "Телеграф", также в честь кошевого атамана Ивана Сирко назвали и летающий в воздухе беспилотник. Он предназначен для скрытой разведки и корректировки артиллерийского огня.