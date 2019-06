СМИ: проблемы Stratolaunch Systems могут привести к закрытию компании (Видео)

Напомним, что ее основатель - Пол Аллен - умер пятнадцатого октября 2018 года в результате осложнений онкологического заболевания. Несмотря на это трагическое событие, компания не прекратила разработку самолета Scaled Composites Stratolaunch Model 351, предназначенного для запуска космических аппаратов и являющегося крупнейшим в истории авиации. Тринадцатого апреля текущего года крылатая машина впервые поднялась в небо. Испытания признали успешными.

Однако, судя по всему, это проект не спасет. Компания Stratolaunch, по сообщениям, находится в процессе закрытия и будет распродавать все свои физические активы и права на интеллектуальную собственность. Пресс-секретарь компании не подтвердил и не опроверг появившиеся данные, заявив изданию Engadget, что "Stratolaunch остается в рабочем состоянии" и что он "предоставит обновленную информацию, когда появятся новости, которыми можно поделиться".

Эксперты полагают, что для самолета Scaled Composites Stratolaunch Model 351 это не сулит ничего хорошего. Вполне вероятно, что проект уйдет в историю, выполнив всего лишь один полет.

Following a memorable week for space, we want to send another thank you to the #Stratolaunch team, the flight crew and our partners at @ScaledC, @NorthropGrumman, @MojaveAirport, @EdwardsAFB and @NASAArmstrong.

Together, we achieved a successful #StratoFirstFlight. pic.twitter.com/17hJvuUCo1

— Stratolaunch (@Stratolaunch) 16 апреля 2019 г.