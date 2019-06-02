СМИ: проблемы Stratolaunch Systems могут привести к закрытию компании (Видео)

Новости технологии: О проблемах в компании Stratolaunch Systems говорят давно.

Напомним, что ее основатель - Пол Аллен - умер пятнадцатого октября 2018 года в результате осложнений онкологического заболевания. Несмотря на это трагическое событие, компания не прекратила разработку самолета Scaled Composites Stratolaunch Model 351, предназначенного для запуска космических аппаратов и являющегося крупнейшим в истории авиации. Тринадцатого апреля текущего года крылатая машина впервые поднялась в небо. Испытания признали успешными.

Однако, судя по всему, это проект не спасет. Компания Stratolaunch, по сообщениям, находится в процессе закрытия и будет распродавать все свои физические активы и права на интеллектуальную собственность. Пресс-секретарь компании не подтвердил и не опроверг появившиеся данные, заявив изданию Engadget, что "Stratolaunch остается в рабочем состоянии" и что он "предоставит обновленную информацию, когда появятся новости, которыми можно поделиться".

Эксперты полагают, что для самолета Scaled Composites Stratolaunch Model 351 это не сулит ничего хорошего. Вполне вероятно, что проект уйдет в историю, выполнив всего лишь один полет.

Напомним, что в январе 2019 года компания публично объявила, что отменяет работы над семейством космических аппаратов, включая многоразовый космический самолет, известный как Black Ice, а также разработку новых ракетных двигателей. "Stratolaunch заканчивает разработку своего семейства ракет-носителей и ракетных двигателей", - говорилось тогда в заявлении. "Мы оптимизируем операции, сосредотачиваясь на самолете и нашей способности обеспечить демонстрационный запуск ракеты-носителя Northrop Grumman Pegasus XL", - отметила Stratolaunch.

Разумеется, это сложно было расценивать в качестве хорошего знака. Но независимые специалисты пошли дальше, поставив под сомнение всю концепцию Stratolaunch, основанную на "воздушном старте" - запуске космических аппаратов с высоты примерно несколько десятков километров.

Дело в том, что за последние годы резко усилилась конкуренция на рынке ракетно-космических запусков, что связано, в том числе, с успехами компании SpaceX, а также появлением новых дешевых сверхлегких ракет. С большой долей вероятности в таких условиях Scaled Composites Stratolaunch Model 351 был бы просто не нужен.

Поэтому ряд специалистов заговорили о возможной "тайной миссии" для самого большого самолета: его стали рассматривать как секретный проект американских военных. Однако, видимо, это не соответствует действительности.