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СМИ: проблемы Stratolaunch Systems могут привести к закрытию компании (Видео)

СМИ: проблемы Stratolaunch Systems могут привести к закрытию компании (Видео)
12:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии: О проблемах в компании Stratolaunch Systems говорят давно.

Напомним, что ее основатель - Пол Аллен - умер пятнадцатого октября 2018 года в результате осложнений онкологического заболевания. Несмотря на это трагическое событие, компания не прекратила разработку самолета Scaled Composites Stratolaunch Model 351, предназначенного для запуска космических аппаратов и являющегося крупнейшим в истории авиации. Тринадцатого апреля текущего года крылатая машина впервые поднялась в небо. Испытания признали успешными.

Однако, судя по всему, это проект не спасет. Компания Stratolaunch, по сообщениям, находится в процессе закрытия и будет распродавать все свои физические активы и права на интеллектуальную собственность. Пресс-секретарь компании не подтвердил и не опроверг появившиеся данные, заявив изданию Engadget, что "Stratolaunch остается в рабочем состоянии" и что он "предоставит обновленную информацию, когда появятся новости, которыми можно поделиться".

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Эксперты полагают, что для самолета Scaled Composites Stratolaunch Model 351 это не сулит ничего хорошего. Вполне вероятно, что проект уйдет в историю, выполнив всего лишь один полет.

Напомним, что в январе 2019 года компания публично объявила, что отменяет работы над семейством космических аппаратов, включая многоразовый космический самолет, известный как Black Ice, а также разработку новых ракетных двигателей. "Stratolaunch заканчивает разработку своего семейства ракет-носителей и ракетных двигателей", - говорилось тогда в заявлении. "Мы оптимизируем операции, сосредотачиваясь на самолете и нашей способности обеспечить демонстрационный запуск ракеты-носителя Northrop Grumman Pegasus XL", - отметила Stratolaunch.

Разумеется, это сложно было расценивать в качестве хорошего знака. Но независимые специалисты пошли дальше, поставив под сомнение всю концепцию Stratolaunch, основанную на "воздушном старте" - запуске космических аппаратов с высоты примерно несколько десятков километров.

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Дело в том, что за последние годы резко усилилась конкуренция на рынке ракетно-космических запусков, что связано, в том числе, с успехами компании SpaceX, а также появлением новых дешевых сверхлегких ракет. С большой долей вероятности в таких условиях Scaled Composites Stratolaunch Model 351 был бы просто не нужен.

Поэтому ряд специалистов заговорили о возможной "тайной миссии" для самого большого самолета: его стали рассматривать как секретный проект американских военных. Однако, видимо, это не соответствует действительности.

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Все по теме:

Пол Аллен, Stratolaunch, Scaled Composites Stratolaunch Model 351, Проблемы компании.
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