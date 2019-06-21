В работе Facebook Messenger произошел сбой

Новости технологии: В работе соцсети Facebook произошел сбой: о проблемах в работе сервиса сообщили жители Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов и Италии.

Пользователей не получали сообщения в Facebook Messenger, а также пожаловались на проблемы с соединением.

Это следует из данных на странице сервиса Downdetector.

45% пользователей не получали сообщения, также 31% людей пожаловались на проблемы с соединением. Кроме того, 23% – не могли зайти в приложение и авторизоваться.

О неполадках чаще всего сообщают жители США и Великбритании.

Как сообщалось ранее, основатель компании Nitro-Team и специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев запустил Telegram-бота, с помощью которого пользователь может проверить, утекали ли пароли от его электронной почты в какие-либо базы.