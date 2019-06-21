В работе Facebook Messenger произошел сбой

Пользователей не получали сообщения в Facebook Messenger, а также пожаловались на проблемы с соединением.
Это следует из данных на странице сервиса Downdetector.
45% пользователей не получали сообщения, также 31% людей пожаловались на проблемы с соединением. Кроме того, 23% – не могли зайти в приложение и авторизоваться.
О неполадках чаще всего сообщают жители США и Великбритании.
Как сообщалось ранее, основатель компании Nitro-Team и специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев запустил Telegram-бота, с помощью которого пользователь может проверить, утекали ли пароли от его электронной почты в какие-либо базы.