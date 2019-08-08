Huawei представит новую оболочку EMUI 10: какие смартфоны Honor ее получат

Уже в эту пятницу, 9 августа, компания Huawei представит на конференции для разработчиков Huawei Developer Conference в Китае новую фирменную оболочку EMUI 10.
Но уже сейчас известен список смартфонов Honor, которые получат свежую прошивку.
Итак, обновление получат:
Когда именно это произойдет — пока неизвестно.
Напомним, EMUI 10 основана на версии ОС Android 10 Q. Среди нововведений называют прозрачную панель с быстрыми настройками, немного другой виджет погоды, переработанное окно и раздел с разрешениями для приложений, обновленные шрифты, иконки и раздел с фильтрами в приложении "Камера".
Что касается Huawei — ее списка пока нет.