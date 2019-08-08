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Четверг, 08.08.2019
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Huawei представит новую оболочку EMUI 10: какие смартфоны Honor ее получат

Huawei представит новую оболочку EMUI 10: какие смартфоны Honor ее получат
03:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Какие смартфоны Honor обновятся до EMUI 10.

Уже в эту пятницу, 9 августа, компания Huawei представит на конференции для разработчиков Huawei Developer Conference в Китае новую фирменную оболочку EMUI 10.

Но уже сейчас известен список смартфонов Honor, которые получат свежую прошивку.

Итак, обновление получат:

  • Honor 9X / 9X Pro
  • Honor 20 / 20 Pro
  • Honor 20i / 20 Lite
  • Honor View 10 / V10
  • Honor View 20 / V20
  • Honor 10 / 10 GT / 10 Lite
  • Honor Play
  • Honor Note 10
  • Honor 8X / 8X Max
  • Honor 8C
  • Honor 8A
  • Honor Magic 2

Когда именно это произойдет — пока неизвестно.

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Напомним, EMUI 10 основана на версии ОС Android 10 Q. Среди нововведений называют прозрачную панель с быстрыми настройками, немного другой виджет погоды, переработанное окно и раздел с разрешениями для приложений, обновленные шрифты, иконки и раздел с фильтрами в приложении "Камера".

Что касается Huawei — ее списка пока нет. 

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Смартфоны, Huawei, Honor, EMUI 10.
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