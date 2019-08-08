Huawei представит новую оболочку EMUI 10: какие смартфоны Honor ее получат

Новости технологии:Какие смартфоны Honor обновятся до EMUI 10.

Уже в эту пятницу, 9 августа, компания Huawei представит на конференции для разработчиков Huawei Developer Conference в Китае новую фирменную оболочку EMUI 10.

Но уже сейчас известен список смартфонов Honor, которые получат свежую прошивку.

Итак, обновление получат:

Honor 9X / 9X Pro

Honor 20 / 20 Pro

Honor 20i / 20 Lite

Honor View 10 / V10

Honor View 20 / V20

Honor 10 / 10 GT / 10 Lite

Honor Play

Honor Note 10

Honor 8X / 8X Max

Honor 8C

Honor 8A

Honor Magic 2

Когда именно это произойдет — пока неизвестно.

Напомним, EMUI 10 основана на версии ОС Android 10 Q. Среди нововведений называют прозрачную панель с быстрыми настройками, немного другой виджет погоды, переработанное окно и раздел с разрешениями для приложений, обновленные шрифты, иконки и раздел с фильтрами в приложении "Камера".

Что касается Huawei — ее списка пока нет.