Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

В работе популярной социальной сети Instagram произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.
Чаще всего пользователи соцсети жаловались на то, что испытывали проблемы с загрузкой в социальную сеть своих постов и обновлением ленты.
Больше всего от сбоя "пострадали" пользователи, в частности, в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Москве и Токио.
Как сообщалось ранее, американская соцсеть Instagram уберет вкладку "Подписки" из приложения, лишив пользователей возможности оставаться в курсе активности друзей в пользу приватности.