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Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
10:59 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости технологии:Известно, что проблемы начались в три часа по Киеву, и продолжались около 3 часов.

В работе популярной социальной сети Instagram произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.

Чаще всего пользователи соцсети жаловались на то, что испытывали проблемы с загрузкой в социальную сеть своих постов и обновлением ленты.

Больше всего от сбоя "пострадали" пользователи, в частности, в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Москве и Токио.

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Как сообщалось ранее, американская соцсеть Instagram уберет вкладку "Подписки" из приложения, лишив пользователей возможности оставаться в курсе активности друзей в пользу приватности.

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Все по теме:

Интернет, Соцсети, Социальные сети, Instagram, Сбой в сети.
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