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Первые тесты Half-Life: Alyx на разных VR-устройствах (Фото и видео)

Первые тесты Half-Life: Alyx на разных VR-устройствах (Фото и видео)
05:46 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Журналисты протестировали Half-Life: Alyx на разных VR-устройствах.

Valve пустила в свои стены журналиста Adam Savage’s Tested, которому удалось поиграть в Half-Life: Alyx на восьми разных VR-гарнитурах.

Как впечатления

Первое, что отметил журналист, так это качество графики и музыкального сопровождения. Half-Life: Alyx чувствуется не как технодемка, а полноценная игра с множеством интерактивных объектов на уровнях. К тому же проект создан для длительных сессий, и, по словам журналиста, даже три часа беспрерывной игры не утомляю.

Сотрудник Tested также расхвалил перчатки главной героини. С их помощью игроки будут взаимодействовать с элементами окружения, бросаться предметами и даже решать головоломки. К тому же для упрощения взаимодействия игра слегка подтягивает игрока к предмету, который он собирается взять, потому точно выверять действия не придется.

В то же время разработчики решили не упрощать стрельбу. Half-Life: Alyx нет автоприцеливания и остальных помощников, а для перезарядки придется проделать ряд действий, а не только нажимать одну кнопку. Для смены обоймы нужно достать магазин из-за плеча, вставить его в пистолет и передернуть затвор.

Журналист успел протестировать Half-Life: Alyx на восьми VR-шлемах, и Valve Index оказался самым удобным. Игра работает с Oculus Rift S, Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift, Pimax и WMR. Все гарнитуры показали себя хорошо и даже устройства прошлого поколения выводят приятную глазу картинку, и не ограничивают в движениях. Потому, чтобы поиграть в Half-Life: Alyx, не обязательно покупать новый VR-шлем или тот же Valve Index.

Напомним, что Half-Life: Alyx выйдет на PC в марте 2020 года.

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ВР, Игра, Half-Life, Half-Life: Alyx.
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