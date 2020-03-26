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Система раннего предупреждения: ИИ научили определять фейковые новости

Система раннего предупреждения: ИИ научили определять фейковые новости
04:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Искусственный интеллект предупредит пользователя о фальшивых новостях.

Французские ученые представили систему раннего предупреждения о дезинформации на основе искусственного интеллекта. Система будет искать фальшивые видео, фейкньюс и картинки, которые манипулируют мнением пользователя. Исследование ученых из университета Нотр-Дам опубликовано на сайте учебного заведения.

Искусственный интеллект будет бороться с увеличением числа скоординированных кампаний в социальных сетях по разжиганию межнациональных конфликтов и препятствию проведению демократических выборов, говорится в сообщении ученых.

AI будет использовать контентный поиск изображений с помощью технологий компьютерного зрения. Сейчас разработчики тестируют его на поиске политических мемов про действующих политиков и будущих кандидатов в президенты США.

Умная система обучалась на 2 млн постах в Instagram и Twitter на примере выборов в Индонезии 2019 года, когда оба кандидата в президенты массово использовали соцсети для дезинформирования населения.

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СМИ, Искусственный интеллект, Фейки.
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