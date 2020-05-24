HTC готовит первый за два года флагман

Новости технологии:Представить флагманский смартфон должны в июле, то есть уже через несколько месяцев.

У HTC продолжается затяжной кризис: компания теряет деньги, мобильное подразделение на последнем издыхании, а большинство последних гаджетов оказались провальными. Вспомнить хотя бы блокчейн-смартфон Exodus 1s, который сможет окупиться только через 170 лет, или странные бюджетники вроде HTC Wildfire R70.

Несмотря на это, компания продолжает попытки остаться на плаву и даже готовит новый флагман.

Казалось бы, в выпуске такой модели нет ничего странного, но для HTC это первый за два года флагман: HTC U12+ (на фото) дебютировал в конце мая 2018 года.

К сожалению, информации о новинке нет, но можно ожидать поддержку 5G, чип Snapdragon 865 (а вдруг?) и безрамочный дизайн. Представить флагман должны в июле.

Напомним, также HTC готовит к выходу смартфон Desire 20 Pro с процессором Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 665 и ОС Android 10 на борту.