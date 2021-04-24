В Роскосмосе заговорили о запуске космонавтов к МКС на кораблях SpaceX

"Роскосмос" ведет переговоры с NASA относительно доставки российских космонавтов на МКС на кораблях компании SpaceX "Crew Dragon".

Об этом сообщил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договорённости - сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить", - сказал он.

Сам основатель SpaceX ранее заявлял, что для него "было бы честью" отправлять российских космонавтов в космос на кораблях Crew Dragon.

Как сообщалось ранее, первый (тестовый) полет астронавтов к МКС на корабле Crew Dragon состоялась в мае 2020 года.

В ноябре NASA провела миссию Crew-1, тогда Crew Dragon доставил к МКС трех американских астронавтов и одного японского. Этот корабль до сих пор пристыкован к МКС.

23 апреля 2021 года успехом завершилась миссия Crew-2 и к МКС отправились еще двое американцев, француз и японец. Примечательно, что в миссии был использован тот же корабль Crew Dragon, что использовался во время майского запуска. А первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 уже выводила на орбиту Crew Dragon во время миссии Crew-1.

Напомним, Россия намерена выйти из проекта МКС и заняться созданием собственной национальной космической станции.