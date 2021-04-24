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В Роскосмосе заговорили о запуске космонавтов к МКС на кораблях SpaceX

В Роскосмосе заговорили о запуске космонавтов к МКС на кораблях SpaceX
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

"Роскосмос" ведет переговоры с NASA относительно доставки российских космонавтов на МКС на кораблях компании SpaceX "Crew Dragon". 

Об этом сообщил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко в эфире радиостанции "Говорит Москва". 

"У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договорённости - сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить", - сказал он. 

Сам основатель SpaceX ранее заявлял, что для него "было бы честью" отправлять российских космонавтов в космос на кораблях Crew Dragon. 

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Как сообщалось ранее, первый (тестовый) полет астронавтов к МКС на корабле Crew Dragon состоялась в мае 2020 года

В ноябре NASA провела миссию Crew-1, тогда Crew Dragon доставил к МКС трех американских астронавтов и одного японского. Этот корабль до сих пор пристыкован к МКС. 

23 апреля 2021 года успехом завершилась миссия Crew-2 и к МКС отправились еще двое американцев, француз и японец. Примечательно, что в миссии был использован тот же корабль Crew Dragon, что использовался во время майского запуска. А первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 уже выводила на орбиту Crew Dragon во время миссии Crew-1.  

Напомним, Россия намерена выйти из проекта МКС и заняться созданием собственной национальной космической станции. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Роскосмос, НАСА, Космос, SpaceX, Crew Dragon.
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