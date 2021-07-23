Австралия планирует стать лидером по производству и экспорту водорода: насколько это реально

Австралия является крупнейшим в мире экспортером угля и вторым по величине экспортером сжиженного природного газа (СПГ). В ответ на вызов, связанный с изменением климата, Австралия стремится повторить собственный успех в экспорте СПГ, чтобы занять лидирующую позицию в качестве крупного производителя и экспортера водорода.

Недавняя статья на сайте “Atlantic Council” рассказывает о том, как Австралия стремится к 2030 году стать ведущим производителем и экспортером возобновляемого ("зеленого") водорода. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этой статьи.

До того, как в июле 2019 года была опубликована Национальная энергетическая стратегия Австралии правительство уже выделяло 500 млн австралийских долларов (355 млн долларов США) для развития водородных проектов. Впоследствии водород был включен в инвестиционный пакет правительства Австралии на 2020 год для новых энергетических технологий (1,9 млрд австралийских долларов / 1,35 млрд долларов США). Из этой суммы 70,2 млн австралийских долларов (53,3 млн долларов США) предназначены для центров экспорта водорода. Аналогичным образом в 2020 году Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (ARENA) запросило финансирование в размере 70 млн австралийских долларов (53,1 млн долларов США) для поддержки проектов с электролизными установками мощностью более 5 мегаватт (МВт), работающими от возобновляемых источников энергии, посредством соглашений о покупке электроэнергии или зеленых сертификатов.

Австралия богата природными ресурсами, включая уран, а также уголь и природный газ, для производства традиционной энергии. Австралия также богата полезными ископаемыми, особенно железной рудой, и имеет развитую горнодобывающую промышленность, которая играет огромную роль в ее экспортной торговле.

Богатство природных ресурсов Австралии также включает завидные возобновляемые ресурсы. По оценкам организации "Geoscience Australia", около 11 % территории Австралии (872 тыс км2) имеют высокий потенциал для производства водорода с помощью возобновляемых источников энергии (ветра, солнца, гидроэнергии). Они будут необходимы на внутреннем рынке, где уголь обеспечивает 40 % потребления первичной энергии в Австралии и 75 % производства электроэнергии в Австралии. В 2019 году 21 % электроэнергии Австралии приходился на возобновляемые источники энергии, в то время как средняя доля возобновляемой электроэнергии в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляла 28,78 %. Однако, за исключением Западной Австралии, все австралийские штаты и территории взяли на себя обязательства по достижению целей в области возобновляемых источников энергии и / или достижения нулевых уровней выбросов.

Очевидно, что интеграция возобновляемых источников энергии в энергетический сектор может способствовать декарбонизации австралийской экономики. В своем плане комплексных услуг на 2020 год для национального рынка электроэнергии Австралийский оператор энергетического рынка (AEMO) призывает выделить 26 гигаватт (ГВт) переменной возобновляемой энергии в масштабе сети, чтобы заменить 15 ГВт, или 63 % угольной генерации в Австралии, которые планируется вывести из эксплуатации примерно в 2040 году. Что касается природного газа, Австралийская группа газовой инфраструктуры активировала электролизер мощностью 1,25 МВт в мае 2021 года, чтобы производить возобновляемый водород для смешивания (на уровне 5 %) в существующей газовой сети, которая обслуживает семьсот жилых и других различных помещений промышленных заказчиков. Это только начало. "Газовое видение 2050" отрасли предусматривает перевод целых газовых сетей на безуглеродный водород и биогаз в ближайшие десять-двадцать лет. Хорошо известно, что внутренний спрос на водород будет поддерживать рост экспорта, и экспорт водорода явно является приоритетом для Австралии. Следовательно, производство водорода и экспорт водорода развиваются параллельно.

СПГ становится все более важным экспортом для Австралии с 2003-2004 гг., когда экспорт составлял 7,1 млн тонн. Ожидается, что в 2021 году объем экспорта составит около 80 млн т. Природный газ сжижается и доставляется танкерами с десяти австралийских заводов по океанским каналам на импортные терминалы СПГ, где он подвергается регазификации для распределения и использования. Успешный экспорт СПГ в Австралию на сумму 50 млрд австралийских долларов в год представляет собой бизнес-модель для зарождающейся водородной отрасли.

Как и природный газ, водород можно хранить для доставки, транспортировки и использования. Его можно сжижать путем сжатия или криогенного охлаждения. Его можно преобразовать в энергоноситель, такой как метанол, жидкий носитель органического водорода (LOHC), такой как метилциклогексан, или аммиак (NH3), второе по распространенности химическое вещество в мире. Аммиак используется во всем мире в качестве удобрения и может использоваться в качестве топлива во многих сферах. Доставка аммиака сегодня - обычное дело.

Как развивались интересы и амбиции Австралии в области водорода?

Конференция, состоявшаяся в мае 2003 г., заложила основу для проведенного правительством Австралии в октябре 2003 г. Национального исследования водорода, в котором был сделан вывод о том, что Австралии следует подготовиться к возможному долгосрочному переходу к водородной экономике. Активно участвуя в международном исследовательском сообществе, Австралия принимала Брисбенскую всемирную конференцию по водородной энергетике в 2008 году и Сиднейскую всемирную конвенцию по водородным технологиям в 2015 году. После этого Австралия предприняла действия в государственном и частном секторах на государственном, национальном и международном уровнях.

В области политики штат Южная Австралия выпустил свою дорожную карту по водороду для Южной Австралии в 2017 году. В 2018 году ARENA поддержала подготовку отчета "Возможности Австралии по экспорту водорода". В июне 2019 года, когда экспорт СПГ из Австралии на мгновение продвинул его (в годовом исчислении) на вершину диаграммы экспорта СПГ, опередив Катар, Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало на конференции G20 отчет "Будущее водорода" в г. Каруидзава, Япония. Опираясь на этот импульс и предполагая, что Австралия станет доминирующим экспортным игроком к 2030 году, Совет правительства Австралии опубликовал Национальную водородную стратегию в июле 2019 года. Первое заявление правительства Моррисона о технологиях с низким уровнем выбросов в сентябре 2020 года нацелено на производство водорода по цене менее 2 долларов за килограмм, как один из приоритетов и ключевой фактор успеха австралийской стратегии экспорта водорода.

Заглядывая вперед, в Плане комплексных услуг AEMO на 2020 год отмечается, что развивающаяся глобальная водородная экономика может предложить стратегические возможности для новой энергоемкой экспортной отрасли. Параллельно с этим противодействующие силы - такие как возможная политика федерального правительства и штата, ограничивающая доступность природного газа, ограничения на международную свободную торговлю, гарантирование инвестиций и / или установление новых целевых показателей выбросов или возобновляемых источников энергии - могут уменьшить перспективы существующего экспорта энергии. В рамках подготовки своего Интегрированного системного плана на 2022 год AEMO включила сценарий "Экспортной сверхдержавы", предлагая девять портов в качестве кандидатов на экспорт водорода в свой проект отчета о затратах, предположениях и сценариях на 2021 год. Для сравнения: в 2020 году Австралия экспортировала 78 млн тонн СПГ. В то время как глобальный рыночный спрос на водород оценивается в 100 млн тонн в 2021 году, МЭА заявляет, что мировой спрос должен вырасти до 212 млн тонн к 2030 году и до 528 млн тонн к 2050 году, чтобы достичь своих целей по нулевому уровню выбросов.

В области исследований Австралия взяла на себя ключевую роль в "Mission Innovation" (MI), став соруководителем программы "Hydrogen Innovation Challenge" (развитие глобального рынка водорода) в мае 2018 года.

Компания "Hydrogen Mobility Australia" была основана в 2017 году. Как и ее дочерние организации во всем мире, она была создана для ускорения коммерциализации технологий водорода и топливных элементов. Смена названия в октябре 2019 года отразила рост организации и перспективы отрасли. Сегодня в состав Австралийского водородного совета (AHC) входит около шестидесяти членов.

Австралийская промышленность полностью перешла на водород. Только в 2020 году пять из тринадцати крупнейших в мире новых проектов в области возобновляемого водорода были в Австралии. Азиатский центр возобновляемых источников энергии (AREH) в регионе Пилбара в Западной Австралии, созданный в 2014 году и получивший статус крупного проекта от федерального правительства, в настоящее время участвует в процессе экологического утверждения. Австралийские проекты - все гигаваттные - составляют более половины (50 ГВт) новых мировых проектов электролиза зеленого водорода, в результате чего общая глобальная мощность запланированных и установленных проектов электролиза достигает 80 ГВт. После утверждения все эти проекты будут производить смесь водорода и аммиака (NH3), и все будут задействованы в экспорте.

Хотя на Японию, Республику Корея и Китай (три основных торговых партнера Австралии) приходится 70 % экспорта угля и газа Австралии, они уже взяли на себя обязательства использовать чистый водород для декарбонизации своих энергетических систем. Австралия и Япония подписали заявление о сотрудничестве в области водорода и топливных элементов в январе 2020 года. Создавая свою отрасль экспорта водорода, Австралия стремится извлечь выгоду из конкурентных преимуществ ресурсов, отношений и местоположения - тех же активов, которые способствовали созданию отрасли СПГ.

Новые австралийские проекты потребуют значительных инвестиций, как государственных, так и частных. Но все же государственное финансирование (гранты и льготное финансирование) имеет жизненноважное значение, учитывая масштаб австралийской инфраструктуры и цепочки поставок, необходимых для поддержки экспортной торговли водородом и аммиаком.

Конечно, Австралия - не единственный претендент на экспорт зеленого водорода. Ожидается конкуренция со стороны других регионов мира, богатых возобновляемыми источниками энергии, таких как Северная Америка, Латинская Америка и Северная Африка. Стимулируемая надлежащей финансовой поддержкой, подкрепленная благоприятной политической структурой и движимая энергичным менталитетом, Австралия должна иметь стратегическое преимущество "первопроходца". Положительный опыт работы с экспортом СПГ и торговыми партнерами, серьезно относящимися к изменению климата, на азиатском рынке усиливают эту позицию. Остальной мир может многому научиться из этого примера. Австралия сделала это раньше с СПГ и может сделать это снова с водородом.

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