Пересечение границы на авто: какой документ стал для украинцев обязательным

Пограничники будут более пристально проверять наличие документов

В мае для выезда за границу на своем (или арендованном) автомобиле украинским водителям придется предъявлять еще один дополнительный документ. По информации Нацбанка, полис "Зеленая карта", подтверждающий наличие страховки, первыми начнут требовать сотрудники погранслужбы Польши. В ближайшем будущем это может распространиться и на другие соседние страны, как было до войны.

Подробнее об этом рассказали на официальном сайте НБУ, передает "Телеграф".

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О том, что правоохранители будут проверять наличие "Зеленой карты", Нацбанку сообщили еще 28 апреля. В ведомстве поблагодарили все страны, которые с февраля разрешали украинцам въезд без этого страховочного документа. По словам директора Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольги Максимчук, многие украинцы просто не имели безопасной возможности приобрести полис.

Сейчас же, когда украинские банки восстановили возможность быстро и оперативно оформить "Зеленую карту", заграничные партнеры решили вернуть часть правил, действовавших до войны. Отдельные украинские страховые фирмы даже предлагают его оформлять по 50-процентной скидке — учитывая финансовое положение соотечественников во время войны.

Напомним, что "Зеленой картой" называется специальный сертификат о страховании, который имеет единую форму и используется в тех странах, которые используют подобную систему автострахования. Цена подобного документа обычно статична, ведь определяется МТСБУ. Полис можно оформить на различное время — от 15 дней до года.

Отметим, что сейчас такую страховку можно получить даже онлайн — в PDF-формате. Однако бывалые водители все равно рекомендуют распечатывать подобные документы, несмотря на то, что е-версия тоже является действительной.

К слову, с мая также частично изменилась процедура пересечения границы ближайших стран украинцам с детьми. "Телеграф" подробно объяснил, какие документы теперь нужны для подобных поездок.

Еще мы писали, кто из мужчин отныне имеет право выехать из Украины. Спойлер — список немного расширился.