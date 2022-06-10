Бесплатного ввоза "евроблях" больше не будет? О чем говорят в Раде

Найдутся в правиле и несколько исключений

У желающих приобрести автомобиль в странах Европы и ввезти его в Украину с бесплатной растаможкой в запасе осталось менее трех недель. С 1 июля эта льгота может быть отменена, если за соответствующий закон проголосуют в Верховной Раде.

По информации нардепа Ярослава Железняка, документ №7418 уже был поддержан необходимым комитетом. Как передает "Телеграф", свой голос отдали 19 членов объединения, еще четверо удержались.

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Этим документом с 1 июля предлагают вернуть оплату ПДВ, пошлину и акциз на ввоз приобретенных за рубежом автомобилей. Однако исключения будут — бесплатно удастся провезти через границу тот транспорт, который будет предназначен для требований ВСУ.

Совсем без преференций украинцев оставить не хотят. Поэтому сейчас власть разрабатывает новый закон, который бы прописывал правила упрощенного растаможивания автомобилей. Процее хотят упростить максимально — через портал "Дия".

Помимо такого нововведения поддержанный комитетом документ предполагает возвратить таможенную пошлину и уплату ПДВ для импортных товаров (не считая авто). К этому собираются и привязать отмену критического импорта.

Дополнительно депутаты предложили внести в законопроект разрешение для Кабмина на предоставление зеркальных льгот, которые касались бы пошлин на иностранные товары, которые освобождены от их уплаты со стороны торговых партнеров для Украины.

"Решение Комитета за основу и в целом. Но финальное решение за залом", — отметил Ярослав Железняк, напомнив, что Рада соберется на заседание уже на следующей неделе.

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Тем временем "Телеграф" напомнит, какие три главные мифа стоит знать украинцам о бесплатной растаможке автомобилей, если они раздумывают над приобретением машины.

Также мы рассказывали, какие авто не попадают под действие данной льготы, которая пока все еще актуальна.