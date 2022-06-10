Безкоштовного ввезення "євроблях" більше не буде? Про що говорять у Раді

Знайдуться у правилі і кілька винятків

У бажаючих придбати автомобіль у країнах Європи та ввезти його в Україну з безкоштовним розмитненням у запасі залишилося менше трьох тижнів. Із 1 липня цю пільгу можна скасувати, якщо відповідний закон підтримають у Верховній Раді.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, документ №7418 вже був підтриманий необхідним комітетом. Як передає "Телеграф", свій голос віддали 19 членів об’єднання, ще четверо утрималися.

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Цим документом з 1 липня пропонують повернути оплату ПДВ, мито та акциз на ввезення придбаних за кордоном автомобілів. Однак винятки будуть: безплатно вдасться провезти через кордон той транспорт, який буде призначений для вимог ЗСУ.

Зовсім без преференцій українців залишити не хочуть. Тому зараз влада розробляє новий закон, який прописував би правила спрощеного розмитнення автомобілів. Це хочуть спростити максимально — через портал "Дія".

Крім такого нововведення підтриманий комітетом документ передбачає повернути мито та сплату ПДВ для імпортних товарів (за винятком авто). До цього збираються і прив’язати скасування критичного імпорту.

Додатково депутати запропонували внести до законопроєкту дозвіл для Кабміну на надання дзеркальних пільг, які стосувалися б мита на іноземні товари, які звільнені від їхньої сплати з боку торгових партнерів для України.

"Рішення Комітету за основу і загалом. Але фінальне рішення за залом", — зазначив Ярослав Железняк, нагадавши, що Рада збереться на засідання вже наступного тижня.

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Тим часом "Телеграф" нагадає, які три головні міфи варто знати українцям про безплатне розмитнення автомобілів, якщо вони роздумують над придбанням машини за кордоном.

Також ми розповідали, які авто не підпадають під дію цієї пільги, яка поки що все ще актуальна.