Автопутешествие с животным: как сделать поездку безопасной для четырехлапого друга

Кот или пес может сильно нервничать в необычной обстановке, ваша задача облегчить им стресс от поездки

Многие украинцы сейчас возвращаются домой и везут с собой домашних животных. Как пересекать границу с четырехлапыми и какие для этого нужны документы, мы писали раньше. На этот раз речь пойдет о комфорте домашнего питомца во время поездки.

Психика животного не приспособлена к резкому изменению обстановки, им не объяснишь, зачем вы отправляетесь в такую долгую дорогу. Поэтому автопутешествие, порой достаточно приятное для хозяина, может стать для животного невероятным испытанием. Задача ответственного владельца, как можно лучше подготовить питомца к ней. Блог Fetch by WebMD составил список того, что нужно сделать обязательно.

Переноска

Конечно, это очень мило, когда по салону авто свободно передвигается пес или кот. Но, во-первых, животные оставляют за собой шерсть, которую не так-то просто отчистить. А, во-вторых, вы никогда не знаете, в какой момент вашего питомца что-то испугает и он, например, убежит через открытую дверь. Поэтому лучше перевозить четырехлапых в переноске или ящике. При этом важно учесть два нюанса – переноска должна хорошо проветриваться (вентиляционных отверстий не бывает слишком много) и быть достаточно просторной, чтобы животное могло свободно лежать, вставать и поворачиваться в разные стороны. Подстелите на дно медицинскую пеленку. На всякий случай. И обязательно хорошо закрепляйте бокс с животным в салоне! Резкие движения могут опрокинуть его и травмировать пушистого. Лысого могут травмировать тоже.

Подготовка

Если вы сразу загрузите домашнего любимца в машину и отправитесь и на несколько часов автопутешествие, это может стать слишком большим стрессом для животного. Поэтому начните с того, что дайте ему сначала привыкнуть к переноске, пока оно находится дома. Затем совершите несколько коротких поездок в машине вместе – посмотрите, не нервничает ли при этом ваш кот или пес. Возможно, ему понадобятся успокаивающие медикаменты на время путешествия – за этим обратитесь к ветеринару.

Животное в припаркованной машине

Оставлять любимца самого в машине можно только если вы на 146% уверены, что вернетесь буквально через пару минут. Да и то не стоит так поступать. В жаркую погоду салон даже с приоткрытым окном быстро нагревается до экстремальных температур, в холодную – сильно охлаждается. И то, и другое может стоить вашему животному жизни. Для того ли вы его растили, кормили и любили, чтобы поступить с ним столь жестоко?

Запах человека

Стандартный дорожный набор животного включает корм, воду, документы, поводок и пакеты, если у вас собака, при необходимости можно взять средства по уходу и лекарства, которые принимает ваш четырехлапый друг. Но ничто не заменит в пути пушистому вашей близости. Поэтому положите в переноску вещь, которая напоминала бы животному о вас – одежду, которая пахнет вами, или игрушку, которой вы часто играете вместе. Это поможет смягчить стресс от дороги.

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Чип и адресник

Микрочип с данными о владельце и ошейник, к которому прикреплен кулон с вашими контактами, не нужны, если вы никогда не выпускаете животное из дома. В пути они становятся буквально незаменимыми. Ведь даже самые спокойные пес или кот могут испугаться, потерять самоконтроль и сбежать во время остановки. Позаботьтесь об этих мелочах заранее. Тогда, даже в случае такого досадного происшествия, шансы на то, что вы встретитесь снова, значительно возрастут.

Животное в окне

Кадры, где пес щурится от встречного ветра, высунув голову в окно движущегося автомобиля, красиво смотрятся только в кино или на фото. На реальной дороге во время такой поездки из-под колес впереди идущей машины может, например, вылететь камень и травмировать вашего четырехлапого друга. Сильно травмировать. Поэтому берегите его здоровье – перевозите только в хорошо закрепленном боксе в салоне.

Бутилированная вода

Не стоит надеяться, что вы наберете животному попить в туалете на заправке. Вспомните, что с вами бывает в путешествиях от незнакомой воды. А у домашних животных организм гораздо чувствительнее к таким изменениям. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вашего котика или собачки была своя собственная бутылка очищенной питьевой воды. И миска к ней, само собой.

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Как сообщал "Телеграф", отчистить салон машины от шерсти животного поможет одно простое средство.