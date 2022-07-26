Автоподорож з твариною: як зробити поїздку безпечною для чотирилапого друга

Кіт чи пес може сильно нервувати у незвичній обстановці, ваша задача полегшити їм стрес від поїздки

Чимало українців зараз повертаються додому і везуть з собою домашніх тварин. Як перетинати кордон з чотирилапим і які для цього потрібні документи, ми писали раніше. Цього разу мова піде про комфорт домашнього улюбленця під час поїздки.

Психіка тварини не прилаштована до різкої зміни обстановки, їм не поясниш, навіщо ви вирушаєте у таку довгу дорогу. Тому автомандрівка, часом досить приємна для хазяїна, може стати для тварини неймовірним випробуванням. Задача відповідального власника, якнайкраще підготувати вихованця до неї. Блог Fetch by WebMD склав список того, що неодмінно треба зробити.

Переноска

Звісно, це дуже мило, коли по салону авто вільно пересувається пес чи кіт. Але, по-перше, тварини залишають за собою шерсть, яку не так просто відчистити. А, по-друге, ви ніколи не знаєте, в який момент вашого вихованця щось злякає і він, наприклад, чкурне через відчинені двері. Тому найкраще перевозити чотирилапих у переносці або ящику. При цьому важливо врахувати два нюанси – переноска має добре провітрюватись (вентиляційних отворів не буває забагато) і бути достатньо просторою, щоби тварина могла вільно лежати, вставати і повертатись на різні боки. Підстеліть на дно медичну пелюшку. Про всяк випадок. І обов’язково добре закріплюйте бокс із твариною в салоні! Різкі рухи можуть перекинути його і травмувати пухнастого. Лисого можуть травмувати також.

Підготовка

Якщо ви одразу завантажите хатнього улюбленця в машину і вирушите і кількагодинну автоподорож, це може стати занадто великим стресом для тварини. Тому почніть з того, що дайте їй спершу звикнути до переноски, поки вона перебуває вдома. Потім здійсніть кілька коротких поїздок у машині разом – подивіться, чи не нервує при цьому ваш кіт чи пес. Можливо, йому знадобляться заспокійливі медикаменти на час подорожі – за цим зверніться до ветеринара.

Тварина у припаркованій машині

Залишати улюбленця самого у машині можна тільки якщо ви на 146% впевнені, що повернетесь буквально за пару хвилин. Та й то не варто так робити. У спекотну погоду салон навіть із прочиненим вікном швидко нагрівається до екстремальних температур, в холодну – сильно охолоджується. І те, і те може коштувати вашій тварині життя. Чи для того ви її ростили, годували і любили, щоби вчинити з нею настільки жорстоко?

Запах людини

Стандартний дорожній набір тварини включає корм, воду, документи, повідець та пакети, якщо у вас собака, за потреби можна взяти засоби догляду та ліки, які приймає ваш чотирилапий друг. Але ніщо не замінить в дорозі пухнастому вашої близькості. Тому покладіть у переноску річ, яка б нагадувала тварині про вас – одяг, що пахне вами, чи іграшку, якою ви часто бавитесь разом. Це допоможе пом’якшити стрес від дороги.

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Чіп та адресник

Мікрочіп з даними про власника та нашийник, до якого прикріплений кулон із вашими контактами, не потрібні, якщо ви ніколи не випускаєте тварину з дому. В дорозі ж вони стають буквально незамінними. Адже навіть найспокійніші пес чи кіт можуть перелякатись, втратити самоконтроль і втекти під час зупинки. Подбайте про ці дрібниці заздалегідь. Тоді, навіть в разі такої прикрої пригоди, шанси на те, що ви зутрінетесь знову, значно зростуть.

Тварина у вікні

Кадри, де пес мружиться від зустрічного вітру, висунувши голову у вікно рухомого автомобіля, гарно виглядають тільки в кіно або на фото. На реальній дорозі під час такої поїздки з-під коліс машини попереду може, наприклад, вилетіти каменюка і травмувати вашого чотирилапого друга. Сильно травмувати. Тому бережіть його здоров’я – перевозьте тільки у добре закріпленому боксі в салоні.

Бутильована вода

Не варто сподіватись, що ви наберете своїй тварині попити в туалеті на заправці. Згадайте, що буває з вами у подорожах від незнайомої води. А у домашніх тварин організм значно чутливіший до таких змін. Тому подбайте про те, щоби у вашого котика чи песика була своя власна пляшка очищеної питної води. І миска до неї, само собою.

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Як повідомляв "Телеграф", відчистити салон авто від шерсті тварини допоможе один простий засіб.