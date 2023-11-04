Оккупанты обещают воскресить "Запорожец", но есть одно "но"

Оккупанты размечтались

В Украине автомобили выпускают несколько предприятий — "Богдан", "ЗАЗ", "АвтоКрАЗ" и пару меньших. Также торговые площади под сборку авто арендуют на территории нашей страны Chery и Chevrolet.

Одним из ведущих был Запорожский автомобилестроительный завод. В 2000-х он чуть не обанкротился, но затем подписал договор о сотрудничестве с Chevrolet. В ее рамках в Украине собирают лицензированную копию Lanos, но гораздо более дешевую — из-за отечественных материалов и локации производства. Она называется ЗАЗ Chevrolet Chance.

Оккупировав часть Запорожской области, хоть и не сам завод ЗАЗ, россияне решили возродить производство одного из самых популярных авто в СССР — "Запорожца". Об этом рассказал Дмитрий Ворон, гауляйтер оккупированной части Запорожской области. Кстати, он являлся заместителем главы МВД при Януковиче.

По мнению окупантов, людям очень нужны такие дешевые и практичные автомобили как "Запорожец". Правда, они не отмечают, будут ли создавать полностью новые автомобили, или планируют складывать из китайских запчастей, как сейчас делают на своих заводах.

В качестве локации под производство "Запорожца" они решили взять завод "Коммунар". Интересный факт – это помещение в Запорожье, которое они не оккупировали. Размечтались. Напомним кое-что из истории завода и какие уникальные авто выпускались здесь в разные времена.

ЗАЗ "Перспектива"

Недостаточное финансирование всегда было проблемой Запорожского автомобилестроительного завода. Идей было немало, но далеко не все можно было претворить в жизнь.

К примеру, уникальный преемник "Запорожца" под названием "Перспектива". Его должны были выпустить в серию в середине 70-х, но не получилось. На ЗАЗ выпустили несколько прототипов этого авто — до наших дней дошел только один экземпляр. Он хранится в музее.

Это двухдверный седан, к разработке которого приступили в 1973 году. В то время он был прямым конкурентом первых Ford Fiesta и Volkswagen Polo. Автомобиль был очень небольшим и весил всего 700 кг. Прототип получил иностранную коробку передач и двигатель. Затем он после многочисленных изменений трансформировался во всем знакомую "Таврию".

Грузовик "Точило"

В 1960-х руководство завода всячески пропагандировало производство интересных авто, которые будут конкурировать с известнейшими автопроизводителями тех времен. Чтобы расширить линейку, потребовалась небольшая модель повышенной проходимости. Так и возникла идея создания грузовика, который назвали "Точило".

Небольшое авто имело двигатель сзади, как и "Запорожец". Его мощность составляла 27 лошадиных сил.

"Точило" могло перевозить 350 кг груза. Изготовили несколько прототипов и тестировали их в Крыму и на острове Хортица. Чтобы понять, насколько разработка оказалась качественной, для тестов закупили Renault Estafette – импортный аналог этого фургона. Во время тестирования выяснилось, что украинский грузовик был лучше и обладал отличными внедорожными свойствами. В то же время другой украинский автопроизводитель выпустил свой ЛуАЗ-969, что стало причиной отказа от идеи производства.

ЗАЗ-1106

ЗАЗ-1106 – еще один вариант перспективного украинского автомобиля, так и оставшегося без нужного внимания. К моменту своей разработки в бурные 90-е авто выглядело максимально футуристично. И даже сегодня оно бы выглядело неплохо.

Вероятно, если бы машина все-таки увидела свет, могла бы быть очень популярной. Интересным дизайнерским решением авто является двойное переднее стекло. Одна его часть опускалась, а другая оставалась неподвижной.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинце, утверждающем, что за 3 года потратил на обслуживание своего автомобиля всего 5 тысяч гривен.