Окупанти обіцяють воскресити "Запорожець", але є одне "але"

Окупанти розмріялися

В Україні автомобілі випускають декілька підприємств — "Богдан", "ЗАЗ", "АвтоКрАЗ" та пара менших. Також торгові площі під складання авто орендують на території нашої країни Chery та Chevrolet.

Одним з провідних із них був Запорізький автомобілебудівний завод. У 2000-х він ледь не збанкрутував, але потім підписав договір про співпрацю з Chevrolet. У її рамках в Україні збирають ліцензовану копію Lanos, але значно дешевшу — через вітчизняні матеріали та локацію виробництва. Вона називається ЗАЗ Chevrolet Chance.

Окупувавши частину Запорізької області, хоч і не сам завод ЗАЗ, росіяни вирішили відродити виробництво одного з найпопулярніших авто в СРСР — "Запорожця". Про це розповів Дмитро Ворон, гауляйтер окупованої частини Запорізької області. До речі, він був заступником голови МВС при Януковичі.

На думку окупантів, людям дуже потрібні такі дешеві та практичні автомобілі як "Запорожець". Щоправда, вони не зазначають, чи будуть створювати повністю нове авто, чи складатимуть його з китайських запчастин, як зараз роблять на своїх заводах.

Як локацію під виробництво "Запорожця" вони вирішили взяти завод "Комунар". Цікавий факт — це приміщення у Запоріжжі, яке вони не окупували. Розмріялись. Принагідно нагадаємо дещо з історії заводу та які унікальні авто випускались тут у різні часи.

ЗАЗ "Перспектива"

Недостатнє фінансування завжди було проблемою Запорізького автомобілебудівного заводу. Ідей було чимало, але далеко не всі можна було втілити в життя.

Наприклад, унікальний наступник "Запорожця" під назвою "Перспектива". Його мали випустити у серію в середині 70-х, але не склалося. На ЗАЗ випустили декілька прототипів цього авто — до наших днів дійшов лише один екземпляр. Він зберігається у музеї.

Це дводверний седан, розробку якого розпочали у 1973 році. На той час він був прямим конкурентом перших Ford Fiesta та Volkswagen Polo. Автомобіль був дуже невеликим та важив лише 700 кг. Прототип отримав іноземну коробку передач та двигун. Потім він після численних змін трансформувався у всім знайому Таврію.

Вантажівка "Точило"

У 1960-х керівництво заводу всіляко пропагувало виробництво цікавих авто, які будуть конкурувати з найвідомішими автовиробниками тих часів. Щоб розширити лінійку, потрібна була невелика модель підвищеної прохідності. Так і виникла ідея створення вантажівки, яку назвали "Точило".

Невелике авто мало двигун ззаду, як і "Запорожець". Його потужність складала 27 кінських сил.

"Точило" могла перевозити 350 кг вантажу. Виготовили декілька прототипів, і тестували їх в Криму та на острові Хортиця. Щоб зрозуміти, наскільки розробка виявилась якісною, для тестів закупили Renault Estafette — імпортний аналог цього фургону. Під час тестування з’ясувалося, що українська вантажівка була кращою і мала чудові позашляхові властивості.

Проте у той же час інший український автовиробник випустив свій ЛуАЗ-969, що стало причиною відмови від ідеї виробництва.

ЗАЗ-1106

ЗАЗ-1106 — ще один варіант перспективного українського автомобіля, який так і залишився без потрібної уваги. На момент своєї розробки у буремні 90-і авто виглядало максимально футуристично. І навіть сьогодні воно б мало непоганий вигляд.

Ймовірно, якби машина все-таки побачила світ, то могла б бути дуже популярною. Цікавим дизайнерським рішенням авто є подвійне переднє скло. Одна його частина опускалася, а інша залишалася непорушною.

Раніше "Телеграф" розповідав про українця, який стверджує, що за 3 роки витратив на обслуговування свого автомобіля всього 5 тисяч гривень.