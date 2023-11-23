Сверхмощный Volkswagen ID.7 уже продается в Китае: комплектации и цены (фото)

Есть версия с одним и двумя моторами

22 ноября концерн FAW официально начал предварительную продажу в Китае своего нового мощного электрокара Volkswagen ID. 7 Vizzion. Представители компании называют автомобиль флагманским электрическим седаном.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что электрокар будет стоить от 20 до 30 тысяч долларов. Однако цена предпродажи выше, чем ожидалось — 33 000 долларов США, пишет Carnewschina.

Технические характеристики и комплектации Volkswagen ID.7

Дизайн электрокара выполнен в фирменном стиле Volkswagen. Дверные ручки по бокам автомобиля скрыты. Размеры авто таковы: 4956х1862х1537 мм. Колесная база – 2965 мм. Панорамная крыша электрокара оснащена стеклом SkyView, которое блокирует 99% ультрафиолетовых лучей.

Под капотом у ID.7 Vizzion батарея на 84,8 кВт⋅ч. В модельном ряду есть 2 вариации авто – с задним приводом и одним двигателем, а также двухмоторная версия с полным приводом. Запас хода соответственно составляет 642 и 570 км на одном заряде.

На предварительную продажу была выставлена начальная версия с одним двигателем. Максимальная мощность 150 кВт, крутящий момент составляет 310 Нм.

В салоне электрокара есть большой экран 2К с диагональю 15 дюймов. Автомобиль работает на базе нового поколения ID OS 2.0, где есть функция управления голосом. Особенностью автомобиля является скрытая система кондиционирования воздуха Air. Она регулирует направление ветра и объем воздуха в зависимости от изменения освещения. Также здесь есть климат и круиз-контроль, система помощи водителю ID.7 Vizzion.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что владелец самого популярного в Украине электрокара ошарашил заявлением. Он сожалеет о покупке этой машины.