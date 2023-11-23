Надпотужний Volkswagen ID.7 уже продається в Китаї: комплектації та ціни (фото)

Є версія з одним та двома моторами

22 листопада концерн FAW офіційно розпочав попередній продаж у Китаї свого нового потужного електрокара Volkswagen ID. 7 Vizzion. Представники компанії називають автомобіль флагманським електричним седаном.

Раніше ЗМІ публікували інформацію про те, що електрокар коштуватиме від 20 до 30 тисяч доларів. Проте ціна передпродажу вища, ніж очікувалась — 33 000 доларів США, пише Carnewschina.

Технічні характеристики та комплектації Volkswagen ID.7

Дизайн електрокара виконаний у фірмовому стилі Volkswagen. Дверні ручки з боків автомобіля приховані. Розміри авто такі: 4956х1862х1537 мм. Колісна база — 2965 мм. Панорамний дах електрокара оснащений склом SkyView, який блокує 99% ультрафіолетових променів.

Під капотом в ID.7 Vizzion батарея на 84,8 кВт·год. У модельному ряду є 2 варіації авто — з заднім приводом та одним двигуном, а також двомоторна версія з повним приводом. Запас ходу відповідно складає 642 та 570 км на одному заряді.

На попередній продаж виставили початкову версію з одним двигуном. Максимальна її потужність 150 кВт, крутний момент складає 310 Нм.

У салоні електрокара є величезний екран 2К з діагоналлю 15 дюймів. Автомобіль працює на базі системи нового покоління ID OS 2.0, де є функція керування голосом. Особливістю авто є прихована система кондиціонування повітря Air. Вона регулює напрям вітру та об’єм повітря залежно від зміни освітлення. Також тут є клімат та круїз-контроль, система допомоги водієві ID.7 Vizzion.

Раніше "Телеграф" розповідав, що власник найпопулярнішого в Україні електрокара ошелешив заявою. Він шкодує про покупку цієї машини.