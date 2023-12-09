Почти 60 грн за литр: как изменились цены на топливо в Украине за неделю

Некоторые автозаправки начали снижать цены на определенные виды топлива

За последнюю неделю, с 1 по 8 декабря, ситуация на рынке топлива в Украине начала меняться. Несмотря на не очень утешительные прогнозы, некоторые виды горючего подешевели.

Цены снизились более чем на гривну. Но это касается только отдельных автозаправочных станций, сообщает Консалтинговая Группа А-95.

Какие виды топлива подешевели

За последнюю неделю цены на премиум-бензин А-95 снизились на гривну и даже больше. Теперь литр бензина этого вида стоит около 59 грн.

Бензин А-95 тоже упал в цене, тоже почти на гривну. Та же ситуация происходит с дизелем — он теперь стоит немного больше, чем 53 гривны.

Все виды топлива подешевели на 1 гривну на большинстве известных автозаправочных станций страны. Больше всего упали цены в западных регионах страны — в сети автозаправочных станций "Укр-Петроль". Здесь горючее подешевело на около 2 гривен за литр.

Цены на автомобильный газ в Украине, несмотря на все прогнозы, снизились на 1,3 гривны за прошлую неделю. Как сообщал "Телеграф" ранее, увеличение стоимости акциза на автогаз в Украине втрое — с 52 до 169 евро за 1000 литров — приведет к повышению стоимости этого вида топлива на всех заправочных станциях. Глава ассоциации сжиженного газа Станислав Батраченко считает, что газ подорожает примерно на 8% или 3 гривны.