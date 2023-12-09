Майже 60 грн за літр: як змінилися ціни на пальне в Україні за тиждень

Деякі автозаправки почали знижувати ціни на певні види палива

За останній тиждень, з 1 по 8 грудня включно, ситуація на ринку палива в Україні почала змінюватись. Незважаючи на не дуже втішні прогнози, деякі види пального подешевшали.

Ціни знизились на понад гривню. Але це стосується лише окремих автозаправних станцій, повідомляє Консалтингова група А-95.

Які види палива здешевшали

Упродовж останнього тижня ціни на преміум-бензин А-95 знизились на гривню і навіть більше. Тепер літр бензину цього виду коштує близько 59 грн.

Бензин А-95 також впав у ціні, теж майже на гривню. Та сама ситуація відбувається з дизелем — він тепер коштує трішки більше, ніж 53 гривні.

Усі види палива подешевшали на 1 гривню на більшості відомих автозаправних станцій країни. Найбільше впали ціни у західних регіонах країни — у мережі автозаправних станцій "Укр-Петроль". Тут пальне подешевшало на близько 2 гривень за літр.

Ціни на автомобільний газ в Україні, попри усі прогнози, знизились на 1,3 гривні за минулий тиждень. Як повідомляв "Телеграф" раніше, збільшення вартості акцизу на автогаз в Україні утричі — з 52 до 169 євро за 1000 літрів — призведе до підвищення вартості цього виду палива на усіх заправних станціях. Голова асоціації зрідженого газу Станіслав Батраченко вважає, що газ подорожчає приблизно на 8% або 3 гривні.