Если сменили фамилию: как обменять водительское удостоверение в Украине за 15 минут

Есть 2 способа, как это сделать – онлайн и оффлайн

Если вы изменили персональные данные, то есть фамилию, имя или отчество, нужно также заменить водительское удостоверение. В главном сервисном центре МВД говорят, что это необходимо сделать в течение 10 дней.

Есть два способа, как это сделать. Об этом сообщают на сайте МВД и в " Дії".

1 способ – прийти в любой сервисный центр МВД

Чтобы заменить водительское удостоверение в сервисном центре, нужно иметь с собой паспорт или ID-карту (со справкой о регистрации места жительства), или загранпаспорт. Принимаются также другие документы, удостоверяющие право на постоянное проживание в стране.

Кроме того, потребуется идентификационный код, ваше водительское удостоверение, а также документ, подтверждающий изменение данных, например, свидетельство о браке. Ранее также требовали медицинскую справку, но во время действия военного положения это отменили. Стоимость замены водительского удостоверения — 515 гривен.

2 способ — через "Дію"

Недавно в Украине запустили возможность замены водительского удостоверения с помощью приложения "Дія". Теперь это можно сделать онлайн, а сам документ получить курьером или по почте.

Услугу сделали доступной не только тем, кто изменил персональные данные, но и владельцам пластикового водительского удостоверения, которые хотят заменить его на цифровое.

Услуга работает еще с мая, но раньше, чтобы забрать удостоверение, все равно нужно было ехать в МВД. Теперь же была внедрена возможность доставки.

Инструкция, как создать заявление на замену водительского удостоверения в "Дії":

авторизуйтесь в приложении;

найдите "Услуги" — "Замена водительского удостоверения" — "Заменить удостоверение";

далее нужно выбрать причину, по которой вы заменяете документ;

выберите тип удостоверения – цифровое или пластиковое;

выберите способ доставки – по почте или курьером;

укажите номер телефона и адрес доставки;

подпишите заявление ключом или электронной подписью.

Далее в течение 10 минут нужно оплатить услугу. Если вы не успели, все делаете заново.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что выдача водительского удостоверения и другие услуги подорожали с 2024 года. Некоторые из них – в 10 раз.