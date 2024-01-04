Якщо змінили прізвище: як обміняти посвідчення водія в Україні за 15 хвилин

Є 2 способи, як це зробити — онлайн і офлайн

Якщо ви змінили персональні дані, тобто прізвище, ім’я чи по батькові, потрібно також замінити водійське посвідчення. У головному сервісному центрі МВС кажуть, що це необхідно зробити протягом 10 днів.

Є 2 способи, як це зробити. Про це повідомляють на сайті МВС та у "Дії".

1 спосіб — прийти у будь-який сервісний центр МВС

Щоб замінити посвідчення водія у сервісному центрі, потрібно мати з собою паспорт або ID-картку (з довідкою про реєстрацію місця проживання), або закордонний паспорт. Приймаються також інші документи, які засвідчують право на постійне проживання в країні.

Крім того, знадобиться ідентифікаційний код, ваше посвідчення водія, а також документ, який підтверджує зміну ваших даних, наприклад, свідоцтво про шлюб. Раніше також вимагали медичну довідку, але на час дії воєнного стану це скасували.

Вартість заміни водійського посвідчення — 515 гривень.

2 спосіб — через "Дію"

Нещодавно в Україні запустили можливість заміни водійського посвідчення за допомогою застосунку "Дія". Тепер це можна зробити онлайн, а сам документ отримати кур’єром або поштою.

Послугу зробили доступною не лише для тих, хто змінив персональні дані, але й для власників пластикового посвідчення водія, які хочуть замінити його на цифрове.

Послуга працює ще з травня, але раніше, щоб забрати посвідчення, все одно потрібно було їхати в МВС. Тепер же впровадили можливість доставки.

Інструкція, як створити заяву на заміну посвідчення водія у "Дії":

авторизуйтесь у додатку;

знайдіть "Послуги" — "Заміна посвідчення водія" — "Замінити посвідчення";

далі потрібно вибрати причину, чому ви замінюєте документ;

виберіть тип посвідчення — цифрове або пластикове;

виберіть спосіб доставки — поштою або кур’єром;

вкажіть номер телефону та адресу доставки;

підпишіть заяву ключем або електронним підписом.

Далі протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу. Якщо ви не встигли, робите усе заново.

Раніше "Телеграф" розповідав, що видача посвідчення водія та інші послуги здорожчали з 2024 року. Деякі із них — у 10 разів.