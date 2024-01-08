Tesla Cybertruck имеет вдвое меньший запас хода, чем заявляли — независимое исследование

И это уже не первый обман Илона Маска

По новому пикапу Tesla Cybertruck провели первые независимые тесты в запас хода. И раньше говорилось, что этот показатель и близко не соответствует заявленному, а теперь это подтвердилось. И очень разочаровывает.

Электрический пикап преодолел всего 254 мили или 408 км по шоссе. Хотя ранее Илон Маск заявлял, что электрокар сможет проехать более 800 километров, сообщает Out of Spec Motoring.

Это уже не первый случай, связанный с недостоверностью обещанного и реального. К примеру, ранее Илон Маск заявлял, что его творение является вездеходом и может преодолевать вброд даже воду. Однако на самом деле он не смог переехать небольшой сугроб — из нее его вытаскивало два бензиновых пикапа.

Процесс тестирования автомобиля снимался на видео без монтажа. То есть каждый сможет убедиться, что Cybertruck действительно проехал всего 400 километров на одном заряде. Скорость автомобиля составляла 113 км/ч в среднем.

Конечно, на запас хода автомобиля влияет множество факторов. В частности, холодная погода – зимой этот показатель у большинства электрокаров снижается на 15-20%. Но здесь мы видим разницу в половину заявленного ранее. И это все очень грустно, учитывая, что автомобиль стоит 100 тысяч долларов.

Tesla Cybertruck: что известно об этом авто

О Cybertruck впервые заговорили в 2019-м, когда Илон Маск заявил об идее создания нового электрокара в футуристическом стиле. В течение следующих нескольких лет продолжались разработки, а сам миллиардер почти ничего не рассказывал о своем автомобиле. И вот в конце 2023 года электрокар наконец-то вышел в свет.

Первое, что бросается в глаза — его цена. Она выросла на 60 тысяч долларов – с обещанных сорока до сотни.

Есть 3 модификации Cybertruck – с полным и задним приводом, а также Cyberbeast. Электромобиль может разгоняться до 180 км/ч. Базовая комплектация сейчас стоит 60 тысяч долларов.

Пока на рынке доступна только полноприводная версия. Она снабжена двумя электромоторами, мощность которых не раскрывают. Cyberbeast – третий вариант – и самый дорогой, стоит от 100 тысяч долларов. У него уже три двигателя, которые суммарно достигают мощности 845 лошадиных сил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что первый Tesla Cybertruck уже в Украине. Автомобиль продают вдвое дороже, чем в США.