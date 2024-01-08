Tesla Cybertruck має вдвічі менший запас ходу, ніж заявляли, - незалежне дослідження

І це вже не перший обман Ілона Маска

Щодо нового пікапа Tesla Cybertruck провели перші незалежні тести на запас ходу. І раніше говорилося, що цей показник і близько не відповідає заявленому, а тепер це підтвердилось. І дуже розчаровує.

Електричний пікап подолав лише 254 милі або 408 км по шосе. Хоча раніше Ілон Маск заявляв, що електрокар зможе проїхати понад 800 кілометрів, повідомляє Out of Spec Motoring.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, пов’язаний з неправдивістю обіцяного і реального. Наприклад, раніше Ілон Маск заявляв, що його творіння є всюдиходом і може долати вбрід навіть воду. Проте насправді він не зміг переїхати невеличку кучугуру снігу — з неї його витягувало два бензинових пікапи.

Процес тестування автомобіля знімали на відео без монтажу. Тобто кожен зможе пересвідчитись, що Cybertruck дійсно проїхав лише 400 кілометрів на одному заряді. Швидкість автомобіля складала 113 кілометрів на годину в середньому.

Звісно, на запас ходу автомобіля впливає безліч факторів. Зокрема, холодна погода — взимку цей показник у більшості електрокарів знижується на 15-20%. Але тут ми бачимо різницю у половину від заявленого раніше. І це все дуже сумно, зважаючи на те, що автомобіль коштує 100 тисяч доларів.

Tesla Cybertruck: що відомо про це авто

Про Cybertruck вперше заговорили у 2019-му, коли Ілон Маск заявив про ідею створення нового електрокара у футуристичному стилі. Упродовж наступних кількох років тривали розробки, а сам мільярдер майже нічого не розповідав про своє авто. І ось наприкінці 2023 року електрокар нарешті вийшов у світ.

Найперше, що впадає в око — його ціна. Вона зросла на 60 тисяч доларів — з обіцяних сорока до сотні.

Є 3 модифікації Cybertruck — з повним і заднім приводом, а також Cyberbeast. Електромобіль може розганятися до 180 км/год. Базова комплектація зараз коштує 60 тисяч доларів.

Поки що на ринку доступна лише повнопривідна версія. Вона оснащена двома електромоторами, потужність яких не розкривають.

Cyberbeast — третій варіант — і найдорожчий, вартує від 100 тисяч доларів. Він має уже три двигуни, які сумарно досягають потужності 845 кінських сил.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перший Tesla Cybertruck уже в Україні. Авто продають вдвічі дорожче, ніж в США.