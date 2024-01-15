В Украине продают старый суперкар Bugatti Veyron за $3 млн

Это один из самых быстрых суперкаров мира

С началом полномасштабного вторжения в Украину появилось много роскошных автомобилей. Это и дорогие Ferrari, эксклюзивные Porsche и другие представители люксовых брендов.

А недавно в Киеве выставили на продажу Bugatti Veyron, которому уже 12 лет. Модель 2012 года выпуска продается за сумасшедшие 3 миллиона долларов. Соответствующее объявление размещено на инстаграм-странице по продаже авто.

Такая высокая цена, по словам владельца, обусловлена тем, что в 2022 году машина прошла полную реставрацию салона. Интерьер авто Chiron original sport Interior эксклюзивный, с завода. Рассказываем, чем еще уникален этот автомобиль.

Что известно о Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – это мощный суперкар, который выпускался немецко-французским производителем Bugatti в 2010-2012 годах. Veyron Super Sport оснащен 8.0-литровым W16-двигателем с четырьмя турбонаддувами. Этот мотор производит рекордную мощность: его общая отдача составляет около 1200 л.с.

Veyron Super Sport является одним из самых быстрых автомобилей мира. Его максимальная скорость была ограничена электронно для дорожного использования и составляла около 400 км/ч. Суперкар оснащен 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением.

Автомобиль имеет агрессивный и функциональный дизайн, спроектированный для оптимальной аэродинамики и эффективного охлаждения. В суперкаре установлены большие керамические тормоза для эффективного торможения при больших скоростях, а подвеска сконфигурирована для оптимальной эффективности на трассе.

Цена Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 2012 в начале выпуска составила несколько миллионов долларов. Однако цены на элитные автомобили могут существенно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как техническое состояние, история использования и рыночная ситуация.

В комментариях люди смеются над столь высокой ценой. Пользователи указывают, что цена такого авто должна быть не более 1 млн 400 тысяч долларов. "Телеграф" выбрал интереснейшие замечания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ужгороде был замечен роскошный суперкар McLaren. Его цена составляет 250 тысяч долларов.