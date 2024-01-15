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В Украине продают старый суперкар Bugatti Veyron за $3 млн

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport Новость обновлена 15 января 2024, 10:11
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Фото Инстаграм

Это один из самых быстрых суперкаров мира

С началом полномасштабного вторжения в Украину появилось много роскошных автомобилей. Это и дорогие Ferrari, эксклюзивные Porsche и другие представители люксовых брендов.

А недавно в Киеве выставили на продажу Bugatti Veyron, которому уже 12 лет. Модель 2012 года выпуска продается за сумасшедшие 3 миллиона долларов. Соответствующее объявление размещено на инстаграм-странице по продаже авто.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Такая высокая цена, по словам владельца, обусловлена тем, что в 2022 году машина прошла полную реставрацию салона. Интерьер авто Chiron original sport Interior эксклюзивный, с завода. Рассказываем, чем еще уникален этот автомобиль.

Что известно о Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – это мощный суперкар, который выпускался немецко-французским производителем Bugatti в 2010-2012 годах. Veyron Super Sport оснащен 8.0-литровым W16-двигателем с четырьмя турбонаддувами. Этот мотор производит рекордную мощность: его общая отдача составляет около 1200 л.с.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Veyron Super Sport является одним из самых быстрых автомобилей мира. Его максимальная скорость была ограничена электронно для дорожного использования и составляла около 400 км/ч. Суперкар оснащен 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Автомобиль имеет агрессивный и функциональный дизайн, спроектированный для оптимальной аэродинамики и эффективного охлаждения. В суперкаре установлены большие керамические тормоза для эффективного торможения при больших скоростях, а подвеска сконфигурирована для оптимальной эффективности на трассе.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – вид сзади

Цена Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 2012 в начале выпуска составила несколько миллионов долларов. Однако цены на элитные автомобили могут существенно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как техническое состояние, история использования и рыночная ситуация.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – салон

В комментариях люди смеются над столь высокой ценой. Пользователи указывают, что цена такого авто должна быть не более 1 млн 400 тысяч долларов. "Телеграф" выбрал интереснейшие замечания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ужгороде был замечен роскошный суперкар McLaren. Его цена составляет 250 тысяч долларов.

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