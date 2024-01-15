В Україні продають старий суперкар Bugatti Veyron за $3 млн

Це один з найшвидших суперкарів світу

З початком повномасштабного вторгнення в Україні з’явилося багато розкішних автомобілів. Це і дорогучі Ferrari, ексклюзивні Porsche, та інші представники люксових брендів.

А нещодавно у Києві виставили на продаж Bugatti Veyron, якому уже 12 років. Модель 2012 року випуску продають за шалені 3 мільйони доларів. Відповідне оголошення розміщено на інстаграм-сторінці з продажу авто.

Така висока ціна, за словами власника, обумовлена тим, що у 2022 році машина пройшла повну реставрацію салону. Інтер’єр авто Chiron original sport Interior є ексклюзивним, із заводу. Розповідаємо, чим ще унікальний цей автомобіль.

Що відомо про Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport — це потужний суперкар, який випускався німецько-французьким виробником Bugatti у 2010-2012 роках. Veyron Super Sport оснащений 8.0-літровим W16-двигуном з чотирма турбонаддувами. Цей мотор виробляє рекордну потужність: його загальна віддача складає близько 1 200 к.с.

Veyron Super Sport є одним з найшвидших автомобілів світу. Його максимальна швидкість була обмежена електронічно для дорожнього використання і складала близько 400 км/год. Суперкар оснащений 7-ступеневою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням.

Автомобіль має агресивний і функціональний дизайн, який спроєктовано для оптимальної аеродинаміки та ефективного охолодження. У суперкарі встановлено великі керамічні гальма для ефективного гальмування при великих швидкостях, а підвіска налаштована для оптимальної ефективності на трасі.

Ціна Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 2012 на початку випуску становила кілька мільйонів доларів. Проте, ціни на елітні автомобілі можуть суттєво варіюватися в залежності від різних факторів, таких як технічний стан, історія використання та ринкова ситуація.

У коментарях люди сміються з такої високої ціни. Користувачі вказують, що ціна такого авто має бути не більше ніж 1 млн 400 тисяч доларів. "Телеграф" обрав найцікавіші зауваження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Ужгороді помітили розкішний суперкар McLaren. Його ціна складає 250 тисяч доларів.