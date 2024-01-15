В Японии водители спорткаров устроили ДТП на $400 тысяч

Тот случай, когда секундная ошибка стоит тысячи долларов

В Японии произошла головокружительная авария, во время которой существенные повреждения получили очень дорогие автомобили. Речь идет о классическом спорткаре Ferrari F355 и Mercedes-Maybach S-Class последних лет выпуска.

Больше пострадал итальянский автомобиль. Об этом сообщают авторы видео на Youtube-канале Оffspot.

Как стало известно, ДТП произошло в центре Токио, когда Майбах разворачивался посреди перекрестка. Ferrari F355 Berlinetta влетел в него сзади и получил серьезные повреждения.

В результате ДТП никто не пострадал, однако стоимость повреждений автомобилей оценивают в сумасшедшие 400 тысяч долларов. У Ferrari почти полностью разбит перед, а у Maybach повреждена задняя дверь и крыло.

Ferrari F355 Berlinetta и Mercedes-Maybach S-Class: описание авто

Ferrari F355 Berlinetta – это спортивный автомобиль, который впервые был представлен компанией Ferrari на Парижском автосалоне в 1994 году. Он является частью серии F355, подражавшей популярной модели Ferrari 348. Модель F355 выпускалась с 1994 по 1999 год.

Основной версией F355 была Berlinetta, купе с закрытым кузовом. Автомобиль оснащен 3.5-литровым V8-цилиндровым двигателем с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Двигатель F355 производил очень большую мощность для своего времени – более 370 лошадиных сил. Это позволяло автомобилю разгоняться до 100 км/ч около 4.7 секунды.

Дизайн F355 вызвал восхищение благодаря элегантным линиям и аэродинамическим решениям, что подчеркивало его спортивный характер. Салон был украшен изысканными материалами, другими словами, автомобиль был ориентирован не только на высокие технические характеристики, но и на комфорт и роскошь. Сейчас этот автомобиль стоит около 150 тысяч долларов, но по фото видно, что он тюнингован — антикрыло и кресла Recaro.

Mercedes-Maybach S580 – одна из элитных моделей в линейке Mercedes-Maybach, которая представляет роскошные и комфортабельные автомобили, разработанные для клиентов с высокими требованиями к качеству и роскоши. S580 оснащается мощным бензиновым двигателем V8, обеспечивающим высокую мощность и разгон. Также в Mercedes-Maybach S580 используются передовые технологии, такие как системы безопасности, водительские ассистенты, расширенные системы инфотейнмента и звуковые системы премиумкласса.

Одной из главных особенностей Mercedes-Maybach есть комфорт для пассажиров заднего сиденья. Здесь установлены роскошные сиденья с возможностью регулировки и системами развлечений.

Клиенты могут иметь возможность настраивать свои автомобили с помощью различных опций, включая выбор цвета, дизайн колес, дополнительные пакеты безопасности и прочее. Новый седан Mercedes-Maybach стоит около 250 тысяч долларов.

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