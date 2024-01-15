В Японії водії спорткарів влаштували ДТП на $400 тисяч

Той випадок, коли секундна помилка вартує тисячі доларів

В Японії сталася карколомна аварія, під час якої суттєві пошкодження отримали дуже дорогі автомобілі. Йдеться про класичний спорткар Ferrari F355 та Mercedes-Maybach S-Class останніх років випуску.

Більше постраждав італійський автомобіль. Про це повідомляють автори відео на Youtube-каналі Оffspot.

Як стало відомо, ДТП сталося у центрі Токіо, коли Майбах розвертався посеред перехрестя. Ferrari F355 Berlinetta влетів у нього ззаду і отримав серйозні пошкодження.

У результаті ДТП ніхто не постраждав, проте вартість пошкоджень автомобілів оцінюють у шалені 400 тисяч доларів. У Ferrari майже повністю розтрощений перед, а у Maybach пошкоджені задні двері та крило.

Ferrari F355 Berlinetta та Mercedes-Maybach S-Class: опис авто

Ferrari F355 Berlinetta — це спортивний автомобіль, який вперше був представлений компанією Ferrari на Паризькому автосалоні у 1994 році. Він є частиною серії F355, що наслідувала популярну модель Ferrari 348. Модель F355 випускалася з 1994 по 1999 рік.

Основною версією F355 була Berlinetta, купе з закритим кузовом. Автомобіль оснащений 3.5-літровим V8-циліндровим двигуном з 5-ступеневою механічною або 6-ступеневою автоматичною трансмісією. Двигун F355 виробляв дуже велику потужність для свого часу — понад 370 кінських сил. Це дозволяло автомобілю розганятися до 100 км/год за близько 4.7 секунди.

Дизайн F355 викликав захоплення завдяки своїм елегантним лініям та аеродинамічним рішенням, що підкреслювало його спортивний характер. Салон був оздоблений вишуканими матеріалами, іншими словами, автомобіль був зорієнтований не лише на високі технічні характеристики, але й на комфорт та розкіш. Зараз цей автомобіль коштує близько 150 тисяч доларів, але по фото видно, що він тюнінгований — має антикрило та крісла Recaro.

Mercedes-Maybach S580 є однією з елітних моделей в лінійці Mercedes-Maybach, яка представляє розкішні і комфортабельні автомобілі, розроблені для клієнтів з високими вимогами до якості та розкоші. S580 оснащується потужним бензиновим двигуном V8, який забезпечує високу потужність та розгін. Також у Mercedes-Maybach S580 використовуються передові технології, такі як системи безпеки, асистенти водія, розширені системи інфотейнменту та звукові системи преміумкласу.

Однією з головних особливостей Mercedes-Maybach є комфорт для пасажирів заднього сидіння. Тут встановлено розкішні сидіння з можливістю регулювання та системами розваг.

Клієнти можуть мати можливість налаштовувати свої автомобілі за допомогою різних опцій, зокрема, вибір кольору, дизайн коліс, додаткові пакети безпеки та інше. Новий седан Mercedes-Maybach коштує близько 250 тисяч доларів.

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