Лучшие электровнедорожники 2024 года: назван топ-10

Эти внедорожники будут самыми популярными в 2024 году

В современном мире рынок электровнедорожников из года в год расширяется. Многие стремятся перейти на экологический вид горючего, а также сэкономить на заправке авто.

В результате выбор электровнедорожников сейчас больше, чем когда-либо. Эксперты по autoexpress собрали лучшие модели авто с электроустановкой, которые следует выбрать в 2024 году.

10 место – Tesla Model Y

У новых Tesla Model Y еще больше технологий, еще более мощные батареи и производительность, чем у Model 3. Однако теперь это все собрано в более практичном по сравнению с седаном кузовом SUV. Поэтому Tesla Model Y стала одним из самых популярных электрокаров в некоторых странах, в частности, в США и Великобритании.

9 место — BMW iX

Хотя внешний вид этого авто вызвал много споров, BMW iX очень популярен и классный электрический внедорожник. Интерьер этого автомобиля является лучшим в своем классе, им легко и комфортно управлять. И уже в стандартной комплектации здесь множество самых инновационных технологий бренда. В частности, два 14,5-дюймовых изогнутых экрана с брендовой настройкой BMW Live Cockpit Professional и последней версией iDrive и т.д.

8 место — Genesis GV60

Построенный на той же основе, что Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, Genesis GV60 является одним из самых популярных электрических внедорожников года. Одной из главных особенностей модели является сверхбыстрая зарядка. На станции быстрой зарядки пополнение заряда с 10 до 80 процентов происходит всего за 18 минут.

7 место – Nissan Ariya

Nissan Ariya уже несколько лет остается одним из самых популярных внедорожников с электроустановкой. Он не только стилен с виду, но и надежен и недорог.

Салон здесь хорошо оборудован, чувствуется чувство роскоши. В частности, здесь несколько необычная для бренда деревянная отделка и качественные материалы салона.

Единственный недостаток этого авто – двойные дисплеи в салоне с низким разрешением. Примечательно также, что запас хода автомобиля составляет 350 километров.

6 место — Kia EV9

Kia EV9 является самым большим автомобилем бренда. Он также считается одним из лучших, ведь там есть комфортный салон для 7 человек, каждый из которых имеет достаточно места для ног и головы. Даже с разложенными задними сиденьями багажник имеет объем 333 литра, что достаточно прилично.

В стандартной комплектации емкость аккумулятора составляет 99,8 кВтч. Благодаря этой мощности запас хода электрокара составляет 482 километра.

5 место — Skoda Enyaq

Skoda в своем типичном стиле в Enyaq сделала попытку соединить простоту, практичность, качество сборки, и это все по разумной цене. И это ему удалось. Даже в базовой версии электровнедорожник имеет запас хода 400 километров и заряжается с 10% до 80% всего за 35 минут. Есть также вариант с большим аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 547 км.

4 место — BMW iX1

Хотя некоторые модели BMW являются вершиной технологического мастерства, BMW iX1 имеет более скромные показатели. Это электрический внедорожник среднего размера с большим количеством технологий, но по доступной цене. Это простой и надежный автомобиль, который подойдет каждому.

3 место – Kia EV6

С запасом хода почти 500 километров и возможностью сверхбыстрой зарядки EV6 является одним из самых лучших автомобилей в своем классе. Она имеет спортивный дизайн и предлагает мощные характеристики. 577-сильный EV6 является самым продаваемым автомобилем бренда.

Однако мощность – это еще не все. Здесь есть много разумных элементов, улучшающих жизнь водителя и пассажиров. К примеру, электрокар оснащен функцией Vehicle-to-Load, которая позволяет использовать батарею для зарядки устройств – идеально в путешествиях или при блекаутах.

2 место – Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 обладает очень стильным экстерьером и интерьером, и в сочетании с огромным количеством технологий это напоминает что-то из научно-фантастического фильма. Электрокар имеет 2 версии – с батареями на 58 кВт-ч и 77,4 кВт-ч – обеспечивающие запас хода в 383 и 505 км соответственно. Высокая кабина обеспечивает достаточно места внутри пассажиров и груза, поэтому модель прекрасно подходит для семей.

1 место – Hyundai Kona Electric

Компания Hyundai, разрабатывая последнюю модель Kona Electric, тщательно проанализировала все отзывы своих клиентов. Корейский бренд приложил большие усилия, чтобы убрать все недостатки. Теперь во внедорожнике стало больше места, а благодаря современным технологиям модель стала еще более премиальной. Кстати, она доступна еще и в версии с гибридной установкой и двигателем внутреннего сгорания.

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