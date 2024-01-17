Найкращі електропозашляховики 2024 року: названо топ-10

Ці позашляховики будуть найпопулярнішими у 2024 році

У сучасному світі ринок електропозашляховиків з року в рік розширюється. Багато людей прагнуть перейти на екологічний вид пального, а також зекономити на заправці авто.

У результаті вибір електропозашляховиків зараз більший, ніж будь-коли. Експерти з autoexpress зібрали кращі моделі авто з електроустановкою, які варто обрати у 2024 році.

10 місце — Tesla Model Y

У нових Tesla Model Y ще більше технологій, ще потужніші батареї та продуктивність, ніж у Model 3. Проте тепер це все зібрано у практичнішому у порівнянні з седаном кузовом SUV. Тому саме Tesla Model Y стала одним з найпопулярніших електрокарів у деяких країнах, зокрема, у США та Великобританії.

9 місце — BMW iX

Хоч зовнішній вигляд цього авто викликав багато суперечок, BMW iX є дуже популярним та класним електричним позашляховиком. Інтер’єр цього автомобіля є найкращим у своєму класі, автомобілем легко та комфортно керувати. І вже у стандартній комплектації тут є безліч найінноваційніших технологій бренду. Зокрема, два 14,5-дюймові вигнуті екрани з брендовим налаштуванням BMW Live Cockpit Professional і останньою версією iDrive тощо.

8 місце — Genesis GV60

Побудований на тій же основі, що і Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6, Genesis GV60 є одним з найпопулярніших електричних позашляховиків року. Однією з головних особливостей моделі є надшвидка зарядка. На станції швидкого заряджання поповнення заряду з 10 до 80 відсотків відбувається всього за 18 хвилин.

7 місце — Nissan Ariya

Nissan Ariya уже протягом кількох років залишається одним з найпопулярніших позашляховиків з електроустановкою. Він не лише стильний на вигляд, але й надійний та недорогий. Салон тут добре обладнаний, відчувається відчуття розкоші. Зокрема, тут є дещо незвична для бренду дерев’яна обробка та якісні матеріали салону. Єдиний недолік цього авто — подвійні дисплеї у салоні з низькою роздільною здатністю. Цікаво також, що запас ходу автомобіля складає 350 кілометрів.

6 місце — Kia EV9

Kia EV9 є найбільшим автомобілем бренду. Він також вважається одним з найкращих, адже там є комфортний салон для 7 осіб, кожен з яких має достатньо місця для ніг та голови. Навіть з розкладеними задніми сидіннями багажник має об’єм 333 літри, що доволі пристойно.

У стандартній комплектації ємність акумулятора складає 99,8 кВт·год. Завдяки цій потужності запас ходу електрокара складає 482 кілометра.

5 місце — Skoda Enyaq

Skoda у своєму типовому стилі в Enyaq зробила спробу поєднати простоту, практичність, якість збірки, і це все за розумну ціну. І це їй вдалося. Навіть у базовій версії електропозашляховик має запас ходу 400 кілометрів, і заряджається з 10% до 80% всього за 35 хвилин. Є також варіант з більшим акумулятором, що забезпечує запас ходу до 547 кілометрів.

4 місце — BMW iX1

Хоч деякі моделі BMW є вершиною технологічної майстерності, BMW iX1 має дещо скромніші показники. Це електричний позашляховик середнього розміру з великою кількістю технологій, але за доступною ціною. Це простий та надійний електропозашляховик, який підійде кожному.

3 місце — Kia EV6

З запасом ходу майже 500 кілометрів і можливістю надшвидкої зарядки EV6 є одним з найкращих автомобілів у своєму класі. Він має спортивний дизайн і пропонує потужні характеристики. 577-сильний EV6 є найбільш продаваним автомобілем бренду.

Проте потужність — це ще не все. Тут є багато розумних елементів, що покращують життя водію та пасажирам. Наприклад, електрокар оснащений функцією Vehicle-to-Load, яка дозволяє використовувати батарею для заряджання пристроїв — ідеально в подорожах чи при блекаутах.

2 місце — Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 має дуже стильний екстер’єр та інтер’єр, і у поєднанні з величезною кількістю технологій це нагадує щось з науково-фантастичного фільму. Електрокар має 2 версії — з батареями на 58 кВт-год і 77,4 кВт-год — що забезпечують запас ходу в 383 і 505 км відповідно. Висока кабіна забезпечує достатньо місця всередині для пасажирів та вантажу, тому модель чудово підходить для сімей.

1 місце – Hyundai Kona Electric

Компанія Hyundai, розробляючи останню модель Kona Electric, ретельно проаналізувала всі відгуки своїх клієнтів. Корейський бренд доклав великих зусиль, щоб прибрати усі недоліки. Тепер у позашляховику стало більше місця, а завдяки сучасним технологіям модель є ще преміальнішою. До речі, вона доступна ще й у версії з гібридною установкою і двигуном внутрішнього згоряння.

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