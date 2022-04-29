Якщо мучить ностальгія — чемодан, вокзал, росія: свіжі анекдоти про росіян

Український народ не втрачає оптимізму і в кожній дії росіянина знаходить щось смішне. І такого, повірте, чимало. Звісно, на війну натякає той факт, що нові жарти здебільшого на військову тематику, проте про дурість самих жителів Мордора жартувати не перестають.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росіян. До вашої уваги — народна творчість із мережі.

росіяни: ми вєлікіє рускіє, расєя наша дєржава… Також росіяни: прикидаються закордоном українцями, аби безплатно їздити в транспорті…

- Кукушка, кукушка, а сколько мне лет жить осталось? - Ну по-перше не кукушка, а по-друге недовго, м***алику, ой недовго…

Російські вчені переконливо доводять, що життя можливе навіть в такій глибокій ср*ці як росія.

- Чому росіяни своїх мертвих правителів люблять більше ніж живих? - Тому що вмираючи правитель перестає красти!

- Якщо у росіян повернути кріпацтво, то 86% населення навіть не відчує різниці.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

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