Если мучает ностальгия – чемодан, вокзал, россия: свежие анекдоты о россиянах
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Украинский народ не теряет оптимизма и в каждом действии россиянина находит что-нибудь смешное. И такого, поверьте, немало. Конечно, на войну намекает тот факт, что новые шутки в большинстве своем на военную тематику, однако о глупости самих жителей Мордора шутить не перестают.
В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки о россиянах. Вашему вниманию — народное творчество из сети.
россияне: мы великие русские, россия наша держава…
Также россияне: притворяются заграницей украинцами, чтобы бесплатно ездить в транспорте…
- Кукушка, кукушка, а сколько мне лет жить осталось?
- Ну по-перше не кукушка, а по-друге недовго, м***алику, ой недовго…
Российские ученые убедительно доказывают, что жизнь возможна даже в такой глубокой ж*пе как россия.
- Почему россияне своих мертвых правителей любят больше, чем живых?
– Потому что умирающий правитель перестает воровать!
- Если у россиян вернуть крепостное право, то 86% населения даже не почувствует разницы.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.
Ранее сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.