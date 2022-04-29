Если мучает ностальгия – чемодан, вокзал, россия: свежие анекдоты о россиянах

Украинский народ не теряет оптимизма и в каждом действии россиянина находит что-нибудь смешное. И такого, поверьте, немало. Конечно, на войну намекает тот факт, что новые шутки в большинстве своем на военную тематику, однако о глупости самих жителей Мордора шутить не перестают.

В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки о россиянах. Вашему вниманию — народное творчество из сети.

россияне: мы великие русские, россия наша держава… Также россияне: притворяются заграницей украинцами, чтобы бесплатно ездить в транспорте…

- Кукушка, кукушка, а сколько мне лет жить осталось? - Ну по-перше не кукушка, а по-друге недовго, м***алику, ой недовго…

Российские ученые убедительно доказывают, что жизнь возможна даже в такой глубокой ж*пе как россия.

- Почему россияне своих мертвых правителей любят больше, чем живых? – Потому что умирающий правитель перестает воровать!

- Если у россиян вернуть крепостное право, то 86% населения даже не почувствует разницы.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.

Ранее сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.