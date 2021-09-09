Знаєте, коли настає початок кінця будь-якої влади в Україні?

Севгіль Мусаєва припустила, що народних обранців за скандали ніяк не покарають

Навколо народних обранців, які входять до фракції "Слуга народу", останнім часом розгорається занадто багато скандалів. За останній місяць "прославився" Олександр Трухін в п’яному ДТП, Андрій Клочко з квартирами його мами на 14,5 млн грн і Микола Тищенко, який влаштував бійку за трибуною Ради. Всі ці скандали відбуваються з нардепами через те, що їм затьмарює розум успіх і вседозволеність.

Таку думку висловила головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва на своїй сторінці у Facebook.

"Знаєте, коли наступає початок кінця будь-якої влади в Україні?

Коли у придворних, у випадку з нинішньою владою, — вчорашніх рестораторів або силовиків, або вчорашніх "просто ніхто", — починає кружляти голову від успіху і вседозволеності.

Тищенко вніс себе в реєстр недоторканних.

Поки весь бізнес страждав від локдауну і звільняв людей, його ресторан працював. І йому за це нічого не було.

У квітні, поки всі знову сиділи на карантині, він закотив гулянк на честь дня народження дружини. І йому знову за це нічого не було.

І за мордобій у Раді він, звичайно, теж не відповість. Може, навіть похвалять. Тому що ніхто у його оточенні не розуміє, наскільки це соромно виглядало.

Історії про Трухіна, Клочко з квартирами на 14,5 млн у 70-річної мами і Татарова, який розмахує ногами перед очима гостей на своєму дн, з того ж розряду.

Розповісти, що буде потім? Коля зробить щось таке, від чого відмитися буде дуже складно.

Не йому, якщо що.

Чекаємо", — написала Мусаєва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ресторан "Велюр", який належить нардепу Тищенко, запідозрили в ухиленні від сплати податків.