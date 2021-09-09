Севгиль Мусаева предположила, что народных избранников за скандалы никак не накажут

Вокруг народных избранников, входящих во фракцию "Слуга народа", последним временем разгорается слишком много скандалов. За последний месяц "прославился" Александр Трухин в пьяном ДТП, Андрей Клочко с квартирами его мамы на 14,5 млн грн и Николай Тищенко, устроивший драку за трибуной Рады. Все эти скандалы происходят с нардепами из-за того, что им начинает кружить голову успех и вседозволенность.

Такое мнение выразила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева на своей странице в Facebook.

"Знаете, когда наступает начало конца любой власти в Украине?

Когда у придворных, в случае с нынешней властью, — вчерашних рестораторов или силовиков, или вчерашних «просто никто», — начинает кружить голову от успеха и вседозволенности.

Тищенко внёс себя в реестр неприкасаемых.

Пока весь бизнес страдал от локдауна и увольнял людей, его ресторан работал. И ему за это ничего не было.

В апреле, пока все опять сидели на карантине, он закатил пирушку в часть дня рождения жены. И ему опять за это ничего не было.

И за мордобой в Раде он, конечно, тоже не ответит. Может, даже похвалят. Потому что никто в его окружении не понимает, насколько это стыдно выглядело.

Истории про Трухина, Клочко с квартирами на 14,5 млн у 70-летней мамы и Татарова, который размахивает ногами перед глазами гостей на своём др, из того же разряда.

Рассказать, что будет потом? Коля сделает что-то такое, от чего отмыться будет очень сложно.

Не ему, если что.

Ждём-с", — написала Мусаева.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу Тищенко, заподозрили в уклонении от уплаты налогов.