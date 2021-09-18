Що не так з санкціями РНБО проти голосування Криму і ОРДЛО на російських виборах

Незрозуміло, хто і як потрапить під обмежувальні заходи

У п’ятницю, 17 вересня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України повідомили про те, що за участь у виборчому процесі в Держдуму РФ в окупованому Криму і ОРДЛО іноземцям загрожують санкції від України, не дивлячись на дипломатичний імунітет. Є і початковий список тих, хто під них потрапить — агітатори, кандидати, члени комісій та спостерігачі.

В цілому нові, пов’язані з черговими «виборами» на окупованих територіях, санкції — це вже традиційна практика вищих органів влади України. І було б досить дивно, якщо їх не застосовували б.

Верховна Рада 9 вересня також прийняла відповідне звернення до міжнародних структур та іноземних парламентів, що засуджує і не визнає дані процеси. Нагадаю, що подібну заяву український парламент приймав у 2016 році в зв’язку з проведеними в Криму аналогічними «виборами Держдуми».

У той же час поки незрозуміло — кого саме торкнуться нові санкції, виходячи із заявлених секретарем РНБО цифр. Нагадаю, що лише по Криму «кандидатами» зареєстровано понад сто осіб різних «політичних сил». Данилов ж називає лише 33 подсанкціонних кандидата. І, швидше за все, це кримські «мажоритарники», а ось «регіональні списки» для пропорційного голосування в РНБО не врахували.

З Донбасом все ще «веселіше», оскільки «вибори» там проводять шляхом «експериментального інтернет-голосування» яке нещодавно терміново впровадили в РФ в 2021 році. Цей механізм дозволяє для жителів Донецька і Луганська, «новоспечених громадян РФ» «організовано проголосувати по інтернету» за російські партійні списки... Ростовської області. Тамтешні кандидати вкрай далекі від інтересів жителів Донбасу і нібито мотивацією «голосування» за «Єдину Росію» (для Донбасу ніяких інших альтернатив «організатори виборів» не передбачили) повинен був стати пан Бородай, поставлений «на грань» прохідного списку «ЄдРо» по Ростову. Натяк колективним «бородаям» зрозумілий — «покажете результат» і отримаєте «цілий мандат депутата».

Така цинічна позиція Кремля зрозуміла — «голосування на Донбасі» анонсованих «600 тисяч» голосів не дасть. Тамтешня «влада» так-сяк впоралася з «роздачею паспортів», але от змусити жителів ОРДЛО ще й отримати поліси СНИЛС (страховий номер індивідуального особового рахунку — прим. ред.), Без яких ані «виборець», ні за «виборця» проголосувати не вийде — виявилося куди складніше.

Швидше за все, через «електронні технології» на Сході України «намалюють» від сили до 200 тисяч «голосів», що для загальної фальсифікації виборів на користь «партії Путіна» вкрай мало. Примітно, що паралельно з даним фейковим голосуванням в Харкові генконсульство РФ цілком офіційно і без заборон і протидії влади України проводить вибори в ту ж Держдуму. Втім, там виборці приписані до виборчого округу та списками кандидатів... Ямало-Ненецького Салехарда.