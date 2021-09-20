Центральна влада самоусунулася від боротьби з коронавірусом

Президент і уряд здаються людям хорошими, а місцева влада отримує весь негатив

Вже з середи, 22 вересня, через значний прирост захворюваності коронавірусом і зростання кількості нових госпіталізацій, Україна може перейти в «жовту» зону карантину. Відповідне рішення буде розглядати Кабмін.

Ми бачимо тотальне перекладання відповідальності з центральної влади на місцеву. «Що добре — то моє, — каже центральна влада. — А що погане — це ні, це відповідальність місцевих властей».

Київ взяв на себе тільки визначення того, в «жовту» або «червону» зону хтось потрапляє. А вже на місцях відповідні комісії укупі з місцевою владою повинні будуть зупиняти громадський транспорт, забороняти торгівлю, закривати ринки, магазини, школи, садки.

Але в Конституції написано, що основна цінність — життя, здоров’я людини. А президент у нас, як відомо, гарант Конституції. Чому ж в підсумку все дійшло до мерів, серів, перів? До створених у неконституційний спосіб територіальних громад?

Центральна влада просто самоусунулася від вирішення проблем, від боротьби з пандемією. Весь негатив — на місця, на бізнес. А президент — хороший, уряд — добрий.

У тій же «жовтої» зоні дозволять працювати лише закладам, 80% співробітників яких повинні бути вакциновані. Хто це буде перевіряти? Хто це буде робити? Чи готові керівництво бізнесу, навчальних закладів до цього, розуміючи, що порушують закон, коли насильно змушують співробітників вакцинуватися?

Немає якоїсь однієї чіткої державної лінії щодо запобігання спалахам коронавірусу.

Все це від невеликого розуму. Якщо центральна влада не дає чітких вказівок, кожен робить що хоче. Або що може. А що буде в результаті — офіційний Київ, схоже, мало цікавить. Нинішнім «керівникам держави» куди важливіше засвітитися в Фейсбуці, в Інстаграмі. І розповідати в соцмережах, які вони круті борці з коронавірусом. Тоді як в реальності — тотальний хаос, тотальний колапс.

До чого все йде? До того, що стане більше захворювань, смертей — і менше фінансових надходжень до бюджету.

Щоб уникнути цього, центральна влада повинна взяти ситуацію в свої руки, почати професійно, а не аматорськи, керувати державою. Припинити самоусуватися. Але до цього вона, схоже, не готова.

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