Центральная власть самоустранилась от борьбы с коронавирусом

Президент и правительство кажутся людям хорошими, а местная власть получает весь негатив

Уже со среды, 22 сентября, из-за значительного прироста заболеваемости коронавирусом и роста количества новых госпитализаций, Украина может перейти в «желтую» зону карантина. Соответствующее решение будет рассматривать Кабмин.

Мы видим тотальное перекладывание ответственности с центральной власти на местную. «Что хорошее – то моё, – говорит центральная власть. – А что плохое – это нет, это ответственность местных властей».

Киев взял на себя только определение того, в «желтую» или «красную» зону кто-то попадает. А уж на местах соответствующие комиссии вкупе с местной властью должны будут останавливать общественный транспорт, запрещать торговлю, закрывать рынки, магазины, школы, садики.

Но в Конституции написано, что основная ценность – жизнь, здоровье человека. А президент у нас, как известно, гарант Конституции. Почему же в итоге всё дошло до мэров, сэров, пэров? До созданных неконституционным способом территориальных громад?

Центральная власть просто самоустранилась от решения проблем, от борьбы с пандемией. Весь негатив – на места, на бизнес. А президент – хороший, правительство – хорошее.

В той же «желтой» зоне разрешат работать лишь заведениям, 80% сотрудников которых должны быть вакцинированы. Кто это будет проверять? Кто это будет делать? Готовы ли руководство бизнеса, учебных заведений к этому, понимая, что нарушают закон, когда насильно заставляют сотрудников вакцинироваться?

Нет некой одной четкой государственной линии в отношении предотвращения вспышек коронавируса.

Всё это от небольшого ума. Если центральная власть не дает четких указаний, каждый делает что хочет. Или что может. А что будет в итоге – официальный Киев, похоже, мало интересует. Нынешним «руководителям державы» куда важнее засветиться в Фейсбуке, в Инстаграме. И рассказывать в соцсетях, какие они крутые борцы с коронавирусом. Тогда как в реальности – тотальный хаос, тотальный коллапс.

К чему всё идет? К тому, что станет больше заболеваний, смертей – и меньше финансовых поступлений в бюджет.

Чтобы избежать этого, центральная власть должна взять ситуацию в свои руки, начать профессионально, а не аматорски, руководить государством. Прекратить самоустраняться. Но к этому она, похоже, не готова.

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