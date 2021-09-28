На що може піти Україна, щоб Росія забралася з Донбасу

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, як має вчинити Україна стосовно Донбасу і Криму

Літо було насиченим подіями. Відбулися зустрічі керівників США, РФ, Німеччини, Франції, які будуть перспективно впливати на світову політику. У відповідних зустрічах брав участь і український президент. Накопичився певний масив оцінки ситуації для прийняття рішення, в тому числі по Україні.

Проводилися і проводяться міжнародні навчання — як з боку РФ, так і з боку України й країн НАТО.

Путін поки не прийняв остаточного рішення з українського питання. Бракує зустрічі між Путіним та Зеленським з можливою участю в ній або в підготовці до зустрічі — американців.

У німців пішла канцлер Меркель, йде переформатування уряду.

Французька влада ображена після утворення союзу США-Великобританія-Австралія та розриву контракту на постачання австралійцям французьких підводних човнів.

Тож участь німців і французів у ситуації по Україні найближчим часом малоймовірна.

А ось американці погоджуються. І Кремль, схоже, теж.

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Є відомості, що протягом місяця-двох Вікторія Нуланд, що стала в адміністрації Байдена заступником державного секретаря США з політичних питань і опікала при Обамі українське питання, працюватиме в Москві, щоб визначитися, як просуватися вперед в рамках вирішення російсько-українського конфлікту.

Україні дали зрозуміти — нас не бачать в НАТО раніше 2030 року. Це ж найближчий дедлайн для вступу в ЄС. Думаю, все це витвережуючи подіяло на нашу державу, яка сподівалася на швидку інтеграцію.

Закладено основи, але поки не більше, для допомоги Україні в нарощуванні військового потенціалу. Змагатися з РФ за кількістю літальних бойових апаратів, бронетехніки, ракетної зброї — неперспективно. Потрібні асиметрично такі види зброї, такі війська, які могли б ефективно діяти, протистоячи напрямками, де є перевага противника. Танки проти танків, безпілотники, створення протиракетної оборони (ПРО) в Україні, нарощування потенціалу корабельного, т.зв. москітного — флоту військово-морських сил.

Показовою для України була Карабаська війна. Але не можна її порівнювати з імовірною широкомасштабною війною, якщо Путін зважиться, між Україною і Росією. Потенціали Вірменії та Азербайджану були близькі. 30 років тому вірмени організувалися, отримали зброю — і перемогли. За десятки років азербайджанці підготувалися. Причому наростили потенціал асиметрично з точки зору озброєння і підготовки своїх військ. І перемогли близькі за силою війська.

Співвідношення ж України та Росії — інше. Його можна порівнювати з протистоянням Фінляндія і СРСР. Зрозуміло, що Україна могутніше, ніж Фінляндія. Але і СРСР був потужніший нинішньої РФ. Тоді фіни проявили себе, хоч непорівнянні були втрати. Але росіяни домоглися того, що були захоплені чергові території.

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Якщо ми маємо умовно 10 років до гіпотетичного вступу в НАТО і ЄС, треба шукати за цей час точки дотику з Росією, вихід на спілкування з Путіним. Щоб визначитися з перспективою ситуації по Донбасу і Криму. Ставити питання одночасного звільнення і там, і там — нереалістично. Деокупацією Криму, безумовно, треба займатися. Але в першу чергу розв'язувати питання Донбасу.

Якщо зустрічатися, то що може запропонувати Україна? Багато наших проєктів ґрунтуються на тому, що ми будемо робити, коли російські війська підуть з території ОРДЛО. А нам, перш за все, треба розв'язувати питання, як їх прибрати. На мій погляд, єдине, що можемо зараз запропонувати — виграти для себе час і подарувати певним чином час Путіну з формальною реалізацією його амбіції.

Кремль не раз повторив, що «червона лінія» для РФ — вступ України в НАТО, перебування військ НАТО на українській території. Саме цими «погрозами» росіяни пояснювали окупацію Криму. Мовляв, якби туди не зайшла Росія, там були б натовці.

Виходячи з такої ситуації, можна ставити питання, що на найближчі 5-10 років Україна підписує з РФ договір, гарантом якого стають американці. Суть в тому, що ми на своїй території в цей час не будемо розміщувати іноземні військові бази, а також не будемо вступати в жодні союзи. Росія ж виводить війська з територій ОРДЛО. А далі — як підуть переговори. Питання черговості виборів, передачі кордону, можна вирішувати в робочому порядку. Важливо зупинити обстріли та вивести війська.

Ми отримуємо час, щоб провести реформи (в тому числі в економіці) наростити асиметричний військовий потенціал.

Гарантом повинні бути американці, з якими Україна паралельно підписує свій договір з питань безпеки. Якщо хтось ще, спираючись на Будапештський меморандум, захоче включитися — добре. Якщо ні, то нехай гарантами будуть тільки США.

Така оцінка ситуації на поточний момент і на найближчу перспективу — до закінчення року.