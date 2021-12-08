Політтехнолог, магістр міжнародних відносин Тарас Березовець про новий уряд Німеччини

У Німеччині в середу, 8 грудня, офіційно призначили новим канцлером 63-річного Олафа Шольца.

Нагадаю, що його Соціал-демократична партія перемогла на виборах і вже створила коаліцію із "Зеленими" та лібералами із "Вільної демократичної партії".

Новий коаліційний уряд Німеччини розпочинає роботу в досить складних умовах.

Якщо говорити про внутрішньонімецькі, то коаліція таких різних за ідеологією партій навряд чи буде стійкою. Німецькі експерти здебільшого дають цьому союзу Лебедя, Рака та Щуки від одного до двох років.

Ми бачимо в одному кошику партії з абсолютно різними поглядами, у тому числі щодо ставлення до Росії. Соціал-демократи традиційно виступають за подальшу співпрацю з РФ та запуск "Північного потоку-2". Партія "Зелених" стоїть на діаметрально протилежних позиціях.

Порядок денний дуже відрізняється — і екологічний, і зовнішньополітичний.

Різна позиція щодо мігрантів. Нинішня міграційна криза, спровокована Росією руками Білорусі, завдала додаткових іміджевих втрат навіть канцлерці Ангелі Меркель, яка залишила посаду. Вона знову завела стару платівку з приводу того, що треба приймати мігрантів. Під час сирійської кризи це коштувало їй серйозної втрати підтримки у німецькому суспільстві.

При цьому цілком очевидно, що Путін підкидатиме нові та нові кризи.

Новому уряду Німеччини доведеться переживати постійний тиск не лише з боку РФ, а й США. І це тоді, як ФРН потрібно виконувати свою основну функцію — бути локомотивом усього Європейського Союзу. А якщо не все добре в німецькому будинку, значить, не все гаразд і в загальноєвропейському.

Не забуватимемо й історію з Францією, де навесні відбудуться президентські вибори. І є серйозний ризик, що нинішній президент Макрон може програти. У Франції теж зростають антимігрантські настрої, до них додаються антиамериканські. Франція серйозно ображена на США, які викинули її з контракту на постачання підводних човнів Австралії.

На все це накладається світова історія протистояння США з Китаєм. Американці вимагають від союзників, щоб ті приєдналися до дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022 у Пекіні.

Наразі відомо, що аналогічно діятимуть Нова Зеландія, Австралія, Великобританія. Бо Байден давитиме на всіх. І на німців, як на лідерів Євросоюзу, насамперед. Щоб вони тиснули на інших членів ЄС.

Щодо України, то у нас очікування від нинішньої коаліції у Німеччині — стримано-оптимістичні. Принаймні, в тій частині, якщо США наважаться ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", аби не допустити його сертифікації, і це буде підтримано частиною коаліції. "Зеленими" — так точно.